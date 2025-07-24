İsrail'in Batı Şeria İlhakına Ortak Tepki - Son Dakika
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Politika

İsrail'in Batı Şeria İlhakına Ortak Tepki

24.07.2025 13:53
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10 ülke, Arap Birliği ve İİT, İsrail'in Batı Şeria üzerindeki egemenlik kararını kınadı.

Aralarında Türkiye Cumhuriyeti'nin de bulunduğu 10 ülke ile Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı, işgal altındaki Batı Şeria üzerinde sözde 'İsrail egemenliğini' dayatan bildirinin İsrail Meclisi tarafından onaylanmasını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Parlamentosu'nun Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin kararı hakkında Bahreyn, Mısır, Endonezya, Ürdün, Nijerya, Filistin, Katar, Suudi Arabistan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Arap Birliği ve İİT tarafından imzalanan ortak açıklamayı yayımladı. Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria üzerinde sözde 'İsrail egemenliğini' dayatan bildirinin İsrail Meclisi tarafından onaylanmasının şiddetle kınandığı vurgulanarak, "Bu bildiriyi, uluslararası hukukun açık ve kabul edilemez bir ihlali ve BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarının, özellikle de 1967'den bu yana işgal altında tutulan Filistin topraklarında yerleşim faaliyetleri de dahil olmak üzere işgali meşrulaştırmayı amaçlayan tüm tedbir ve kararların geçersizliğini teyit eden 242 (1967), 338 (1973) ve 2334 (2016) sayılı kararların açık bir ihlali olarak görmektedir" denildi.

İsrail'in tek taraflı hamlesinin hiçbir hukuki etkisi olmadığı ve başta işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olan Doğu Kudüs olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarının hukuki statüsünü değiştiremeyeceği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca İsrail'in bu tür eylemlerinin İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısı ve bunun sonucunda Gazze Şeridi'nde yaşanan insani felaketle daha da şiddetlenen bölgedeki gerginliği artırmaktan başka bir işe yaramadığını vurgulamaktadırlar. Taraflar, Güvenlik Konseyi ve ilgili tüm aktörler de dahil olmak üzere uluslararası toplumu yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeye ve İsrail'in güç kullanarak bir oldubittiyi dayatmayı amaçlayan, adil ve kalıcı bir barış ve iki devletli çözüm ihtimalini baltalayan yasadışı politikalarını durdurmak üzere harekete geçmeye çağırırlar. Taraflar ayrıca uluslararası meşruiyet ve Arap Barış Girişimi temelinde iki devletli çözüme ve 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin gerçekleştirilmesine olan bağlılıklarını bir kez daha teyit ederler." - ANKARA

Kaynak: İHA

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