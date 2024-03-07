İsrail'in Gazze'ye yardım engellemesi gerçeği yansıtmıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail Hükümet Sözcüsü Eylon Levy'nin "Gazze Şeridi'ne girecek insani yardımlar İsrail tarafından engellenmiyor." ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yerinden edilen kişilere daha iyi destek verilmesini savunan insani yardım kuruluşu Refugees Internationalın son raporunun İsrail'in iddialarını çürüttüğü hatırlatıldı.
Raporda, Uluslararası Adalet Divanının 26 Ocak'ta İsrail'e soykırım olasılığını önlemek amacıyla Gazze'ye yardım akışını kolaylaştırmasını emreden geçici tedbirlerinin yerine getirilmediğinin ortaya konulduğu belirtilen açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) verilerinin de İsrail yetkililerinin "yardım geçişi arttı" iddiasının aksini gösterdiği, şubat ayında teslim edilen ortalama yardım tırı sayısının önceki aya göre yüzde 50 azaldığı aktarıldı.
İsrail'in ayrıca, Kuzey Erez ve El Muntar gibi kritik geçişleri kapalı tutarak Gazze'nin kuzeyine erişimi engellediğine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"BM'nin çağrısında, 'önlem alınmazsa Gazze'de kıtlığın neredeyse kaçınılmaz olacağı' konusunda uyarıda bulunulmuştur. Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, 'onlarca kişinin hastanelere ulaşamadan açlık nedeniyle sessizce öldüğüne inandıklarını' belirtmiştir. BM'nin işgal altındaki Filistin Bölgesi İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, çarşamba günü BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Gazze'de çocukların açlıktan öldüğünü' ifade etmiştir. BM Dünya Gıda Programı'ndan yapılan son açıklamada, '14 kamyonluk gıda konvoyunun İsrail ordusu tarafından üç saat boyunca Gazze'nin güneydoğusundaki Wadi Gazze kontrol noktasında bekletildiğini, ardından geri çevrildiğini' duyurmuştur. Tüm uluslararası kuruluşlar, İsrail ordusunun bölgeye yardım girişini engellediğini doğrulamaktadır. İsrail'in Filistin halkına yönelik soykırımını kamufle etmek amacıyla yürüttüğü propagandaya itibar etmeyiniz."
Son Dakika › Politika › İsrail'in Gazze'ye yardım engellemesi gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Atanur Aydın, görevine başladı. İl Emniyet Müdürlüğü önünde karşılanan Aydın, polis mangasını selamladı ve çiçek takdim edildi. Daha sonra makamına geçti.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Zonguldak'ta yerel seçim çalışmaları kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Babacan, maden kazalarının azalması için iyi tedbirler alınması ve tarafsız denetim yapılmasının önemine vurgu yaptı. Ayrıca hükümetin ekonomi ve dış politikasına yönelik eleştirilerde bulundu ve yerel yönetimlere büyük işler düştüğünü belirtti.
İstanbul merkezli 13 ilde yürütülen sahte 'denklik belgesi' ile ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 30 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, hileli denklik belgesiyle üniversitelerin tıp, hukuk, eczacılık gibi bölümlerine yerleşmekle suçlanıyor. Aralarında bir holdingin Yönetim Kurulu Başkanı, avukat, diş hekimi asistanı ve sigortacının da bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.
Kabataş Erkek Liseliler Derneği tarafından, Balkan Savaşı'nda hayatını kaybeden Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri için anma töreni düzenlendi. Törende, şehitler için lokma dağıtımı da yapıldı. Törene öğrenciler, öğretmenler ve siyasiler katıldı. Tören sırasında konuşan BJK-Kabataş Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu, şehitlerin bıraktığı mirasa sahip çıkacaklarını belirtti.
Bolu Valisi Erkan Kılıç, 2024'ün ilk 2 ayında DEAŞ, FETÖ ve PKK-KCK terör örgütleriyle bağlantısı olduğu tespit edilen 21 kişiye işlem yapıldığını açıkladı. Vali Kılıç, ayrıca uyuşturucu, kaçakçılık ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede elde edilen sonuçları da paylaştı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olduğunu belirterek, CHP olarak kadınların özgürce yaşayabilecekleri bir ülke kurmak için çalıştıklarını ifade etti. Yücel, İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacaklarını ve güçlendirilmiş bir parlamenter sistemin mimarı olacaklarını da sözlerine ekledi.
Yerel seçim çalışmaları kapsamında Elazığ'da düzenlenen mitinge katılan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı. Ağar'ın oğlu Tolga Ağar, bu anı sosyal medya hesabından paylaştı.
AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten'in seçim çalışmalarına destek verdi. Otgöz, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın ve Kökten için oy istedi. Otgöz, Muğla'yı 25 yıldır yöneten CHP'li belediye başkanının başarısızlığını vurgulayarak, AK belediyecilik ile Muğla ve ilçelerini donatacaklarını belirtti. Ayrıca Fethiye'ye kazandırılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından verilen talimat üzerine İzmir polisi, PKK/KCK, MLKP ve TKP/ML terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütüne baskın yapılarak 6 kişi gözaltına alındı ve dijital materyallere el konuldu. Ayrıca MLKP ve TKP/ML silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda da 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 9 kişinin işlemleri devam etmektedir.
Sizin düşünceleriniz neler ?