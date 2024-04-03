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İsrail'in İran'ın Suriye'deki konsolosluk binasına düzenlediği saldırı BM Güvenlik Konseyi'nde ele alındı - Son Dakika
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Politika

İsrail'in İran'ın Suriye'deki konsolosluk binasına düzenlediği saldırı BM Güvenlik Konseyi'nde ele alındı

İsrail'in İran'ın Suriye'deki konsolosluk binasına düzenlediği saldırı BM Güvenlik Konseyi'nde ele alındı. ABD İran'ı suçlarken, diğer ülkeler İsrail'i kınadı. Saldırının Golan Tepelerinden yapıldığı iddia edildi. İran, saldırıyı kınayarak İsrail'i uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı. Çin ve Cezayir de saldırıyı kınadı ve istikrar çağrısında bulundu. Saldırıda en az 13 kişi hayatını kaybetmişti.

03.04.2024 04:52  Güncelleme: 04:56
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İsrail'in İran'ın Suriye'deki konsolosluk binasına düzenlediği saldırı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde ele alındı. Birçok üye ülke İsrail'i kınarken, ABD ise İran'ı suçladı.

İsrail'in İran'ın Suriye'deki konsolosluk binasına düzenlediği saldırı BM Güvenlik Konseyi'nde ele alındı. ABD'nin BM Büyükelçi Yardımcısı Robert Wood Washington'un Şam'daki saldırıda dahlinin ve önceden bilgisinin olmadığını söyledi. Vurulan binanın durumu hakkında henüz net bilgilere ulaşamadıklarını ifade eden Wood, "İran ve onun vekili olan gruplar bölgede gerilimi tırmandırmaktan kaçınmalıdır" şeklinde konuştu. Rusya'nın BM Büyükelçisi Vasily Nebenzya ise Moskova'nın bu tür saldırgan eylemlerin İsrail tarafından bölgede "çatışmayı daha da körüklemek için" tasarlandığını düşündüğünü söyledi. Nebenzya, İsrail'i Suriye ve diğer komşu ülkelerin topraklarında provokatif eylemlerde bulunmaktan vazgeçmeye çağırdı.

"Saldırı Golan Tepelerinden yapıldı"

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Qusay el- Dahhak da İsrail'in saldırıyı işgal altındaki Golan Tepelerinden yaptığını iddia etti. Saldırının meydana geldiği alanın sivillerle dolu olduğuna dikkat çeken el-Dahhak, İsrail'in saldırılarını ABD desteği olmadan gerçekleştiremeyeceğini vurguladı. ABD'nin yıllardır İsrail'e destek verdiğini hatırlatan el-Dahkak, İsrail'in de bu sayede Filistin halkına soykırım yaptığını ifade etti.

"İsrail uluslararası hukuku ihlal ediyor"

İran'ın BM Büyükelçi Yardımcısı Zehra Erşadi de konseyi İran'ın Şam'daki diplomatik binasına yönelik bu suç eylemini ve terörist saldırıyı "şiddetle kınamaya" çağırdı. İran'ın saldırıya kararlı bir şekilde yanıt verme hakkına sahip olduğunu vurgulayan Erşadi, İsrail'in kurucu BM Tüzüğünü, uluslararası hukuku ve elçilik ve konsolosluk binalarının dokunulmazlığını ihlal ettiğinin altını çizdi.

Çin'den saldırıya kınama

Çin'in BM Büyükelçi Yardımcısı Geng Shuang ise 7 Ekim'den bu yana uluslararası hukuka ait kırmızı çizgilerin defalarca ihlal edildiğini vurgulayarak,

"Bu durum, bu trajedi derhal sona ermelidir" ifadelerini kullandı. Çin'in söz konusu saldırıyı "şiddetle kınadığını" belirten Geng, İsrail üzerinde etkisi olan ülkelere Gazze'de ateşkesi, Orta Doğu'da ise istikrarı teşvik etme çağrısında bulundu. Cezayir'in BM Büyükelçisi Amar Bendjama da, İsrail'in saldırıyı çatışmayı tırmandırmak amacıyla gerçekleştirdiğini belirterek, İsrail'in iç siyasi hesaplarla Filistinlilere yönelik katliamları sürdürmeyi hedeflediğini ifade etti.

En az 13 kişi hayatını kaybetmişti

Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğunun bitişiğindeki binaya 1 Nisan'da düzenlenen hava saldırısında 3 İranlı general dahil en az 13 kişi hayatını kaybetmişti. Suriye Savunma Bakanlığı İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırının İran'ın konsolosluk binasını hedef aldığını açıklamıştı. İran yönetimi ise saldırıdan İsrail'i sorumlu tutarak karşılık verileceğini duyurmuştu. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Cezayir, Suriye, İsrail, İran, Orta Doğu, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail'in İran'ın Suriye'deki konsolosluk binasına düzenlediği saldırı BM Güvenlik Konseyi'nde ele alındı - Son Dakika

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