İsrail'in Saldırıları ve Bölgesel Gerilim

Politika

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, İsrail'in saldırılarına ilişkin, "Gazze şeridi ve Lübnan'dan sonra da şu anda İran'a yönelik açıklamalarıyla da İran'ı savaş meydanına çekmeye çalıştığını görmemiz mümkündür." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni yasama yılının hayırlara vesile olmasını diledi, iktidar ve muhalefet partileri arasındaki çekişme ortamlarının bir an önce sona ermesi temennisinde bulundu.

Siyonist İsrail'in saldırılarının son dönemde giderek arttığını belirten Bekin, son olarak dün Lübnan'ın güneyine başlatılan kara saldırılarıyla Orta Doğu'daki açmazın yeni bir evreye girdiğini söyledi.

Netanyahu'nun bir türlü durdurulamadığına dikkati çeken Bekin, "Gazze şeridi ve Lübnan'dan sonra da şu anda İran'a yönelik açıklamalarıyla da İran'ı savaş meydanına çekmeye çalıştığını görmemiz mümkündür. Özellikle İran halkına yönelik 'İran yakında özgürleşecektir' ifadeleri aslında tam bir çelişki oluşturmaktadır. Asıl Gazze'de ve Lübnan'da insanların özgürlüklerini ortadan kaldırmaya yönelik çatışma ortamlarını tetikleyen bir anlayışı, başka ülkelerde özgürlük arayışlarını aramasını da çifte standartlı bir söylem olarak görmemiz mümkündür." diye konuştu.

Doğan Bekin, İsrail'in, Gazze'ye ve Güney Lübnan'a saldırılarına ABD yönetiminin sessiz kalmasını anlamanın mümkün olmadığını ifade etti.

Türkiye'nin sağduyulu şekilde İran'la işbirliği içerisinde olması gerektiğini vurgulayan Bekin, Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde duracak şekilde milli savunma sistemlerini daha da güçlendirmesi ve dış bağımlılığını ortadan kaldıracak adımları atması gerektiğini belirtti.

Bekin, "Savaşlar artık topla tüfekle değil, teknolojik donanımlarla yapılmakta. Bu konuda atılacak adımları Yeniden Refah Partisi olarak destekleyeceğimizi söylemek isteriz. Erbakan Hocamızın kurduğu TUSAŞ, ASELSAN, ROKETSAN gibi önemli kuruluşların şu anda faaliyet içerisinde olduklarını ve Türkiye'nin savunma sanayisine büyük katkılar sağladığını görmek mümkün. Erbakan Hocamız engellenmemiş ve siyasi partiler kapatılmamış olsaydı şu anda Türkiye'nin durumu farklı bir noktada olacaktı. Savunma sanayisi açısından da adeta bölgemizin emniyet supabı olacaktı." ifadesini kullandı.