İsrail'in Saldırıları ve Bölgesel Gerilim - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İsrail'in Saldırıları ve Bölgesel Gerilim

Doğan Bekin, İsrail'in saldırılarını ve İran'ı savaşa çekme çabalarını eleştirdi.

01.10.2024 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, İsrail'in saldırılarına ilişkin, "Gazze şeridi ve Lübnan'dan sonra da şu anda İran'a yönelik açıklamalarıyla da İran'ı savaş meydanına çekmeye çalıştığını görmemiz mümkündür." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni yasama yılının hayırlara vesile olmasını diledi, iktidar ve muhalefet partileri arasındaki çekişme ortamlarının bir an önce sona ermesi temennisinde bulundu.

Siyonist İsrail'in saldırılarının son dönemde giderek arttığını belirten Bekin, son olarak dün Lübnan'ın güneyine başlatılan kara saldırılarıyla Orta Doğu'daki açmazın yeni bir evreye girdiğini söyledi.

Netanyahu'nun bir türlü durdurulamadığına dikkati çeken Bekin, "Gazze şeridi ve Lübnan'dan sonra da şu anda İran'a yönelik açıklamalarıyla da İran'ı savaş meydanına çekmeye çalıştığını görmemiz mümkündür. Özellikle İran halkına yönelik 'İran yakında özgürleşecektir' ifadeleri aslında tam bir çelişki oluşturmaktadır. Asıl Gazze'de ve Lübnan'da insanların özgürlüklerini ortadan kaldırmaya yönelik çatışma ortamlarını tetikleyen bir anlayışı, başka ülkelerde özgürlük arayışlarını aramasını da çifte standartlı bir söylem olarak görmemiz mümkündür." diye konuştu.

Doğan Bekin, İsrail'in, Gazze'ye ve Güney Lübnan'a saldırılarına ABD yönetiminin sessiz kalmasını anlamanın mümkün olmadığını ifade etti.

Türkiye'nin sağduyulu şekilde İran'la işbirliği içerisinde olması gerektiğini vurgulayan Bekin, Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde duracak şekilde milli savunma sistemlerini daha da güçlendirmesi ve dış bağımlılığını ortadan kaldıracak adımları atması gerektiğini belirtti.

Bekin, "Savaşlar artık topla tüfekle değil, teknolojik donanımlarla yapılmakta. Bu konuda atılacak adımları Yeniden Refah Partisi olarak destekleyeceğimizi söylemek isteriz. Erbakan Hocamızın kurduğu TUSAŞ, ASELSAN, ROKETSAN gibi önemli kuruluşların şu anda faaliyet içerisinde olduklarını ve Türkiye'nin savunma sanayisine büyük katkılar sağladığını görmek mümkün. Erbakan Hocamız engellenmemiş ve siyasi partiler kapatılmamış olsaydı şu anda Türkiye'nin durumu farklı bir noktada olacaktı. Savunma sanayisi açısından da adeta bölgemizin emniyet supabı olacaktı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Doğan Bekin, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Türkiye, Lübnan, İsrail, Gazze, Refah, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail'in Saldırıları ve Bölgesel Gerilim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:40 İran, İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
17:57 Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:51 Didim’de boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından öldürüldü Didim'de boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından öldürüldü
09:17 İzmir’de şaşkına çeviren hırsızlık Çay kaşığı ile otomobilin kapısını açıp çaldı İzmir'de şaşkına çeviren hırsızlık! Çay kaşığı ile otomobilin kapısını açıp çaldı
09:16 Kabine sonrası Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı Kabine sonrası Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı
08:51 İsrail’den Lübnan’a “Kuzeyin Okları“ operasyonu ABD işgale tam destek verdi, İran’ı açık açık uyardı İsrail'den Lübnan'a "Kuzeyin Okları" operasyonu! ABD işgale tam destek verdi, İran'ı açık açık uyardı
08:08 Narin’in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir
07:40 Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 20:49:57. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Saldırıları ve Bölgesel Gerilim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement