İsrail, UNRWA'nın Faaliyetlerine Son Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İsrail, UNRWA'nın Faaliyetlerine Son Verdi

İsrail, UNRWA ile ilişkisini iptal etti, BM'ye resmen bildirdi ve Hamas'la bağlantılarını öne sürdü.

04.11.2024 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Filistinlilere yardım ajansı UNRWA'nın faaliyetlerine son verme kararını Birleşmiş Milletler'e (BM) resmen bildirdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile 1967'den bu yana ilişkilerini düzenleyen anlaşmayı iptal ettiğini BM'ye resmen bildirdiği belirtildi.

İsrail'in BM Büyükelçisi Danny Danon konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hamas'ın UNRWA'ya sızdığını doğrulayan BM'ye sunduğumuz güçlü kanıtlara rağmen, BM durumu düzeltmek için hiçbir şey yapmadı. İsrail terörizmi destekleyen kuruluşlarla değil diğer insani yardım kuruluşlarıyla iş birliği yapmaya devam edecek" dedi.

İsrail Meclisi (Knesset), 28 Eylül'de UNRWA'nın İsrail'de faaliyet göstermesini yasaklayan ve Gazze ile Batı Şeria'daki faaliyetlerini kısıtlayan yasa tasarılarını tüm uluslararası çağrılara rağmen kabul etmişti.

Hamas üyelerinin yer aldığını iddia etmişti

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in kuruluşu sırasında evlerinden sürülen Filistinli mültecilere destek olmak amacıyla 1949 yılında BM Genel Kurulu tarafından kurulmuştu. Gazze'de insani yardım sağlayan "başlıca kuruluş" olarak bilinen UNRWA, işgal altındaki Batı Şeria, Lübnan, Ürdün ve Suriye'deki milyonlarca Filistinli mülteciye de eğitim, sağlık ve yardım hizmeti sunuyor.

Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail hükümeti, Hamas üyelerinin UNRWA'ya sızdığını öne sürmüş, personelden bir kısmının 7 Ekim'deki olaya karıştığını iddia etmişti. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Orta Doğu, Politika, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail, UNRWA'nın Faaliyetlerine Son Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:50 Batman’da polise yumruklu saldırı Ortalık bir anda savaş alanına döndü Batman'da polise yumruklu saldırı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü
11:40 Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun’un ilk hamlesi Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun'un ilk hamlesi
11:23 Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
09:31 Ekim ayı enflasyonu belli oldu Ekim ayı enflasyonu belli oldu
08:08 Görevden alınan 3 belediye başkanıyla ilgili suçlamalar Görevden alınan 3 belediye başkanıyla ilgili suçlamalar
18:56 Çorum’daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu Çorum'daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu
18:52 Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke istifa etti Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke istifa etti
18:15 Mourinho’dan sahanın ortasında Trabzonsporluları çıldırtan hareket Mourinho'dan sahanın ortasında Trabzonsporluları çıldırtan hareket
18:09 Jose Mourinho’dan Trabzonspor maçı öncesi ilginç benzetme Jose Mourinho'dan Trabzonspor maçı öncesi ilginç benzetme
18:02 Ankara’da “Ebru Gündeş konseri“ krizi Mansur Yavaş’a bir tepki de Özgür Özel’den Ankara'da "Ebru Gündeş konseri" krizi! Mansur Yavaş'a bir tepki de Özgür Özel'den
17:39 Çanakkale Boğazı’nda gemilere transit geçiş yasağı Çanakkale Boğazı'nda gemilere transit geçiş yasağı
17:05 Okan Buruk, Hakim Ziyech’i kovmaktan beter etti Okan Buruk, Hakim Ziyech'i kovmaktan beter etti
16:50 Sokak röportajında gözü dönen muhabir, tekme tokat kavga etti Sokak röportajında gözü dönen muhabir, tekme tokat kavga etti
16:37 Real Madrid’de kritik zirve: Arda Güler, Carlo Ancelotti ile yüzleşti Real Madrid'de kritik zirve: Arda Güler, Carlo Ancelotti ile yüzleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 12:33:50. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail, UNRWA'nın Faaliyetlerine Son Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.