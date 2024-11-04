İsrail, UNRWA'nın Faaliyetlerine Son Verdi

Politika

İsrail, Filistinlilere yardım ajansı UNRWA'nın faaliyetlerine son verme kararını Birleşmiş Milletler'e (BM) resmen bildirdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile 1967'den bu yana ilişkilerini düzenleyen anlaşmayı iptal ettiğini BM'ye resmen bildirdiği belirtildi.

İsrail'in BM Büyükelçisi Danny Danon konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hamas'ın UNRWA'ya sızdığını doğrulayan BM'ye sunduğumuz güçlü kanıtlara rağmen, BM durumu düzeltmek için hiçbir şey yapmadı. İsrail terörizmi destekleyen kuruluşlarla değil diğer insani yardım kuruluşlarıyla iş birliği yapmaya devam edecek" dedi.

İsrail Meclisi (Knesset), 28 Eylül'de UNRWA'nın İsrail'de faaliyet göstermesini yasaklayan ve Gazze ile Batı Şeria'daki faaliyetlerini kısıtlayan yasa tasarılarını tüm uluslararası çağrılara rağmen kabul etmişti.

Hamas üyelerinin yer aldığını iddia etmişti

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in kuruluşu sırasında evlerinden sürülen Filistinli mültecilere destek olmak amacıyla 1949 yılında BM Genel Kurulu tarafından kurulmuştu. Gazze'de insani yardım sağlayan "başlıca kuruluş" olarak bilinen UNRWA, işgal altındaki Batı Şeria, Lübnan, Ürdün ve Suriye'deki milyonlarca Filistinli mülteciye de eğitim, sağlık ve yardım hizmeti sunuyor.

Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail hükümeti, Hamas üyelerinin UNRWA'ya sızdığını öne sürmüş, personelden bir kısmının 7 Ekim'deki olaya karıştığını iddia etmişti. - TEL AVİV