İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2024 yerel seçimlerini işaret ederek "İstanbul için yola çıkıyorum" dedi. İmamoğlu'nun CHP kurultayında destek verebileceği adaylar arasında saydığı CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı'nın adaylık kararı için "Bu kararı kısa vadede İstanbul'a, uzun vadede Türkiye'ye iyi gelecek bir karar olarak yorumluyorum" yorumunda bulundu.

İMAMOĞLU TERCİHİNİ İSTANBUL'DAN YANA KULLANDI

Seçim yenilgisinin ardından CHP'deki değişim tartışmalarının öncülerinden olan, adı CHP Genel Başkanlığı için de geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un Türkiye için önemine de vurgu yaparak tercihini İstanbul'dan yana kullandı.

"CHP'NİN GEÇMİŞİ TERTEMİZ EVLATLARI VARDIR"

"İmamoğlu CHP Genel Başkanlığına aday olacak mı" tartışmasını da bu açıklamasıyla sonlandıran İmamoğlu, gazetecilerden gelen bir soru üzerine CHP Genel Başkanlığı için adı geçen bir başka ismi andı ve "CHP'nin tarihini bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlar göreve hazırdır. Bunlardan birisi, Özgür Özel'dir" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel.

CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL: HEPİMİZ BU KARARDAN MEMNUN OLDUK

İmamoğlu'nun açıklamalarına ilişkin Gazete Duvar'a değerlendirmede bulunan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Ekrem Bey'in vermiş olduğu kararı son derece olumlu karşılıyorum. Bu karara en çok İstanbullular sevindi. Ama hepimiz bu karardan memnun olduk. Bu karar İstanbul'a da Türkiye'ye de iyi gelecek. Kısa vadede İstanbul'a uzun vadede Türkiye'ye iyi gelecek bir karar olarak yorumluyorum" dedi.

"İMAMOĞLU'NUN SÖZLERİNİ BİR HAKKIN TESLİMİ OLARAK GÖRÜYORUM"

İmamoğlu'nun kendisine sorulan bir soru üzerine, "CHP'nin tarihini bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlar göreve hazırdır. Bunlardan birisi, Özgür Özel'dir" ifadelerini kullanmasına ilişkin de Özel, "Bu sözleri bir hakkın teslimi olarak görüyorum ve kendisine teşekkür ediyorum. Sadece kendi adıma değil parti tarihini bilen, tertemiz tüm genç arkadaşlar adına da bir hak teslimi olarak görüyorum" değerlendirmesini yaptı.