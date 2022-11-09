Ekrem İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı için dikkat çeken çıkış: Altılı masanın en çalışkan neferiyim - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı için dikkat çeken çıkış: Altılı masanın en çalışkan neferiyim

09.11.2022 13:01

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuk olduğu bir televizyon programında cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken sözler söyledi. Aday olma meselesinin kendisi için bir detay olduğunu belirten İmamoğlu, "Ben sürecin en önemli parçasıyım. İstanbul'da başarılı olursanız Türkiye'de başarılı olursunuz. 6'lı masanın en çalışkan neferiyim" dedi.

2023 yılında yapılacak seçimler öncesi Cumhur İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olacağı açıklanırken, Millet İttifakı'nın adayı ise halen belirsizliğini koruyor. Gündem seçimlere odaklanmışken, muhalefetin adayı olabilecek isimler arasında adı geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün akşam Halk TV'de canlı yayınlanan bir programa konuk oldu.

"6'LI MASANIN EN ÇALIŞKAN NEFERİYİM"

Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili çarpıcı mesajlar veren İmamoğlu, "Adaylık meselesi 6'lı masanın işi. Halkıyla beraber düşünecek, karar verecek. Sayın Cumhurbaşkanının adayı merak etmesi bizi ilgilendirmiyor. Biz işimize bakacağız. Esas mesele, 6'lı masa dimdik ayakta durmak zorunda. Ben 6'lı masanın neferiyim. İstanbul'da başarılı olursanız Türkiye'de başarılı olursunuz. 6'lı masanın en çalışkan neferiyim. Aday olma meselesi detay benim için. O en son mesele. 86 milyon insanın yüzü İstanbul'a bakıyor. Ben İstanbul'dan Türkiye'nin her yerine moral vermekle yükümlüyüm." dedi.

"GERÇEK KONULARDAN BİZİ UZAK TUTUYORLAR"

İmamoğlu, seçimlere ve adaylara ilişkin yapılan anket çalışmalarına ilişkin ise, "Anketler konuşuluyor. Başkan adayı kim konuşuluyor, cumhurbaşkanı adayı konuşuluyor. En fazla oyu x alır deniyor. Her akşam bunu konuşuyoruz. Bu ülke her akşam cumhurbaşkanı adayını konuşuyor. Ne için? Bence gerçek konulardan bizi uzak tutuyorlar." ifadelerini kullandı.

"KENDİ YALANLARINI KAPATMAK İÇİN BİZİ TARTIŞTIRIYORLAR"

İBB Başkanı açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bu ülkenin eğitim sorunu var. Bu ülkenin yüzde 75'i eğitimden rahatsız, eğitimden umutsuz. Bu ülkenin yüzde 14-15 oranında işsizi var. Gelir paylaşımında bu ülkenin nimetlerinin yüzde 60'ı bu ülkenin yüzde 10'una ait. Alt gelir grubu 23 kat fakirleşiyor, üst gelir grubu 23 kat zenginleşiyor. Kendi yalanlarını kapatmak için bizi tartıştırıyorlar."

YORUMLAR (3)
  • Naci Kuru: tatilde cok calistin hocam istanbul felaketle bogusurken. Ege’de Yatlarda ada turlarinda , bazen kayak merkezlerinde Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
  • Ömer Faruk Kurt: en caliskan sensen vay bu ülkenin haline yagmur yagsa tatil kar yagsa tatil yaz boyu hep tatil siz tatili cok seversiniz ülkemizide TEK LiDER RECEP TAYYiP ERDOGAN YÖNETiR Cevap Yaz 6 8 Yayından Kaldır
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Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı için dikkat çeken çıkış: Altılı masanın en çalışkan neferiyim - Son Dakika


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