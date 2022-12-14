Saat veren Ekrem İmamoğlu vatandaşları yine Saraçhane'ye çağırdı - Son Dakika
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Saat veren Ekrem İmamoğlu vatandaşları yine Saraçhane'ye çağırdı

14.12.2022 22:53
Saat veren Ekrem İmamoğlu vatandaşları yine Saraçhane'ye çağırdı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6'lı masa liderlerinin de alanda olacağını belirterek, "Saat 16.00'da, Saraçhane'de, birliğe ve dayanışmaya davet ediyorum" paylaşımında bulundu.

Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis kararı Türkiye'nin gündemine oturdu. Siyasetin ve sanatın ünlü isimlerinden karara tepki gelirken İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla vatandaşları yine Saraçhane'ye davet etti. İmamoğlu 6'lı masa liderlerinin de alanda olacağını belirtti.

"BİRLİĞE VE DAYANIŞMAYA DAVET EDİYORUM"

İmamoğlu Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Millet, iradesine liderleriyle sahip çıkıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, Sayın Karamollaoğlu, Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu ve Sayın Uysal'la buluşmak üzere sizleri yarın saat 16.00'da, Saraçhane'de, birliğe ve dayanışmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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CEZAEVİNE GİRMEYECEK

Ceza 3 yıldan az olduğu için Ekrem İmamoğlu hapse girmeyecek. Karar İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak.

SAVCI TALEBİNİ YİNELEDİ

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ekrem İmamoğlu katılmadı. Duruşmaya taraf avukatları ve çok sayıda milletvekili de katıldı. Duruşmada Murat Ongun ve Necati Özkan tanık olarak dinlendi. Cumhuriyet savcısı bir önceki celse verdiği mütalaada 4 yıl 1 ay hapis ve siyasi yasak talebini yineledi Sanık avukatları mütalaaya ilişkin savunma yapmak için makul süre isteğini yerinde gören mahkeme duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İBB başkanlığı seçiminin 6 Mayıs'ta iptal edildiği, yenilenen seçimde Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği, 4 Kasım tarihli basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürülüyor. İddianamede İmamoğlu'nun 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret' suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması isteniyor. İddianamede dönemin YSK Başkanı Sadi Güven'in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu belirtiliyor.

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