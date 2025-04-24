İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem: Son Durum ve Tedbirler Açıklandı - Son Dakika
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Politika

İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem: Son Durum ve Tedbirler Açıklandı

İstanbul\'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem: Son Durum ve Tedbirler Açıklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Silivri merkezli meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların azaldığını ve barınma ihtiyaçlarının karşılandığını açıkladı. Bakan, AFAD'ın koordinasyonunda saha çalışmaları sürdürüldüğünü belirtti.

24.04.2025 21:43  Güncelleme: 21:56
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Silivri merkezli meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin son durumuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Son 12 saattir 4'ün üzerinde deprem meydana gelmedi. Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD Koordinasyon Merkezinde son durumu açıkladı. Artçıların azalma eğiliminde olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, " Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremden sonra, sayın bakanlarımızla buradaki arkadaşlarımızla sizleri sürekli bilgilendirdik ve bilgilendirmeye devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi 6,2 büyüklüğündeki deprem başta istanbul olmak üzere, Tekirdağ, Yalova, Sakarya, Bursa ve Balıkesir illerimizde hissedilmiştir. Şuana kadar en büyüğü 5.9 olmak üzere, 4 ve üzeri 8 artçı deprem kaydedildi. AFAD, deprem bilim kurulumuzun yaptığı değerlendirmeye göre, bu artçıların 7'si depremden sonraki ilk 4 saatte meydana geldi. Son 12 saatlik dilimde ise 4'ün üzerinde herhangi bir artçı sarsıntı meydana gelmedi" dedi.

Acil çağrı merkezine şuana kadar deprem ilgili bine yakın ihbar aldıklarını belirten Yerlikaya, "Özellikle son 16 saat değerlendirildiğinde artçı sarsıntıların net bir biçimde azalma eğiliminde olduğunu görüyoruz. AFAD Deprem Bilim Kurulumuz da ikinci basın açıklamasını birazdan paylaşacak. Depremden dakikalar sonra devreye aldığımız TAMP, Türkiye Afet Müdahale Planı, tüm afet çalışma gruplarının temsilcilerinin büyük bir gayreti, titizliğiyle sürdürülüyor. Saha taramaları ve 112 Acil Servisimize gelen ihbarlar değerlendirilmeye devam ediyor. 112 Acil Çağrı Merkezimize şuana kadar 16 bin 793 çağrı geldi. Bunlardan 997'si depremle ilgili acil yardım talebiydi. Şunu ifade etmeliyim, gelen çağrılarda büyük azalma var" diye konuştu.

Dün akşam 101 vatandaşın barınma ihtiyacını karşıladıklarını belirten Bakan Yerlikaya, "Marmara bölgesindeki çalışmalara destek vermek üzere 22 İl AFAD müdürlüğümüzden 650 personel ve 148 araç görevlendirilmesi yapılmıştır. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız ve ATT STK'lar birlikte toplam 903 araç ve 11 bin 481 personelimiz de halen burada ve görevlerinin başında. Barınma ile ilgili olarak 27 lojistik depo ve 54 cep depomuz halen aktif. İstanbul'da barınma talebi olan 51 bin vatandaşımız camilerimizde, 50 bin vatandaşımız da okul, yurt, sosyal tesislerde barındırılmıştı. Yani 101 bin vatandaşımızın dün gece itibariyle barınma ihtiyacını karşılamıştık. Dün gece olduğu gibi, bugün de talepleri olması halinde vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Park ve toplanma alanlarındaki vatandaşların büyük oranda azaldığını söyleyen Yerlikaya, "Jandarma ve emniyetimizden saat 18.00'da onların yapmış olduğu saha tespitlerinde şunu görüyoruz. Gerek acil toplanma alanlarında gerekse parklarda bulunan vatandaşlarımızın sayısı düne göre büyük oranda azaldı. Yine beslenme-çalışma gruba başkanı İstanbul Kızılay olmak üzere 41 belediye ve sivil toplum kuruluşlarından 36 ikram çadırı, 99 ikram aracı olmak üzere toplam 302 araç ve 1508 personel ve gönüllü görev yapıyor. Bu gece de devam ediyorlar. 308 dağıtım noktasında ikramlarımız devam edecek. Devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte sahadadır, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için gerekli tedbirler alınmış, olası riskler titizlikle değerlendirilmektedir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem: Son Durum ve Tedbirler Açıklandı - Son Dakika

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