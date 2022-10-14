Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini eleştirdi: Bay Kemal sen ancak turistik seyahat yaparsın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, ''Milletimizin millet bahçeleri yatırımlarını AK Parti iktidarıyla tanıdığını ifade etmek isterim. İstanbul aşığı bir cumhurbaşkanınız olduğunu bilin, bu şehre yaptığımız her yatırım ülkenin tamamına ulaşıyor'' dedi.

"ANCAK TURİSTİK SEYAHAT YAPARSIN"

Erdoğan daha sonra geçtiğimiz günlerde ABD ziyaretiyle gündeme oturan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Kendi seyahatlerini hatırlatan Erdoğan, "Dün akşam Kazakistan'dan geldim, ondan önce Semerkant'taydım. Ardından inşallah G-20 zirvesine katılacağız. Bizim bu gidişlerimiz, birilerinin gidişlerine benzemez. Bu CHP, Bay Kemal sen bizim Türkiye'de, yurt dışında kazandırdığımız eserlerle ancak turistik seyahat yaparsın. Eline diline dursun. 12-23 tane belediyen var. Sen ne yaptın, ne yapıyorsunuz, bunu söyleyin." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Fatih'in milletimize yadigarı İstanbul sadece ülkemizin değil tüm dünyanın gözde şehridir. İstanbul aşığı bir Cumhurbaşkanınız olduğunu bilin. İstanbul'un güzide ilçelerinden Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm ve toplu konutta da önemli adımlar attık. Hizmete açtığımız millet bahçesinin yanı sıra 286 konut ve 14 işyeri de yapılıyor.

"HER GEÇEN GÜN DAHA İYİYE GİDİYORUZ"

Bir dönem İstanbul'da yaşanan çarpık kentleşme Zeytinburnu'nda da görüldü. Şimdi ise aydınlık adımları Zeytinburnu için de atıyoruz. Yaptığımız siyasetin tek adı vardır; o da eser ve hizmet siyasetidir. Küresel ekonomide yaşanan bazı sıkıntıları aştığımız da ortadadır. Sosyal konut projesiyle milyonlarca vatandaşımızı konut sahibi yapacağız. Her geçen gün daha da iyiye gidiyoruz. Yarın da şu andaki sıkıntıları aşacağız.

"2023'TE TERCİHİNİZİ ÇOK DİKKATLİ YAPIN"

Bu CHP nedir, çöp çukur çamur. 94'te geldiğimizde İstanbul böyle miydi? Bilesiniz ki yarın da bugünkü sıkıntıları aşacağız. Türkiye yüzyılını ülkemizin lokomotif şehri İstanbul ile birlikte tasarladık. 2023'te tercihinizi çok dikkatli yapmanızı istiyorum."