İstanbul\'da rüşvet operasyonu: 46 polis memuru gözaltına alındı

İstanbul'da Valiliği'nden yapılan açıklamada rüşvet verdikleri tespit edilen 59 şüpheliyle rüşvet aldıkları tespit edilen 46 polisin İstanbul, Kocaeli, Bitlis, Muş, Gümüşhane ve Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarla yakalandığı belirtildi.

2 YIL İÇİNDE 67 FARKLI EYLEM İNCELEMEYE ALINDI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; "rüşvet almak/vermek" suçu ile ilgili yürütülen projeli ve teknik takipli operasyon kapsamında; 2022 ve 2023 senelerinde toplam 67 farklı eylemde, 62 şahsın rüşvet verdiği, 46 polis memurunun da rüşvet aldığının tespit edildiği belirtildi.

OPERASYONDA 59 SİVİL ŞAHIS YAKALANDI

Açıklamada, "Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlarda 59 sivil şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir. Bu kapsamda İstanbul, Kocaeli, Bitlis, Muş, Gümüşhane ve Şırnak'ta toplam 46 adrese baskın düzenlenmiş, eylemlere karıştıkları tespit edilen 46 polis memuru yakalanmıştır. Yakalanan şahısların emniyetteki işlemleri devam etmektedir" denildi.