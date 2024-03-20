İstanbul\'da yapılan seçim anketinde AK Parti 3, CHP 2 ilçede seçim yarışında önde görünüyor

Seçimlere 11 gün gibi kısa bir süre varken ORC Araştırma, İstanbul'un Kadıköy, Ataşehir, Sarıyer, Esenyurt ve Eyüpsultan ilçelerinde 12-17 Mart tarihleri arasında 1390 katılımcı ile yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Anket sonuçlarına göre, Eyüpsultan, Esenyurt ve Sarıyer'de AK Parti, Ataşehir ve Kadıköy'de ise CHP önde görünüyor.
12-17 Mart tarihlerinde 1250 kişi ile CATI yöntemiyle (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yapılan çalışmada katılımcıların yüzde 42,4'ü AK Partili Deniz Köken'i destekledi. CHP'li Bülent Özmen'e oy vereceğini belirtenler ise yüzde 27,2 oldu. İYİ Parti adayı Emel Bilenoğlu ise yüzde 12,1 oranında destek aldı.
Rekabetin kızıştığı Esenyurt ilçesinde ise 1900 kişi ile yapılan çalışmada AK Parti adayı Hamit Öncü'yü destekleyenlerin oranı yüzde 39,7 olurken; CHP'li Ahmet Özer diyenlerin oranı ise yüzde 35,2 oldu. Kararsızların oranı ise yüzde 15,4 olarak ölçüldü.
Sarıyer'de 1200 kişi ile yapılan çalışmada ise ise AK Parti adayı Hüseyin Coşkun yüzde 31,5 ile ilk sırada yer alırken; CHP'li Oktay Aksu'nun oy oranı yüzde 26,2 oldu.Ankete göre CHP'den aday gösterilmeyen ve bağımsız aday olan Şükrü Genç'in oy oranı dikkat çekiyor. Anket sonucuna göre, Genç'in aldığı oy yüzde 19,6 olarak ölçüldü. Bu sonuçlara göre CHP'nin yönetiminde ilçe belediyesi AK Parti yönetimine geçiyor.
Ataşehir'de ise ilçe olduğu günden beri belediye başkanı olan Battal İlgezdi'nin yerine aday gösterilen Onursal Adıgüzel, yüzde 29,2 ile ilk sırada yer alırken; AK Partili Naim Yağcı'nın oy oranı yüzde 27,8 oldu. İYİ Partili Ali Coşkun ise yüzde 20,6 ile 3. sırada yer aldı. İlçede ayrıca kararsızların oranı yüzde 16,9 olarak ölçüldü.
CHP'nin kalesi olarak bilinen Kadıköy'de ise CHP'nin adayı Mesut Kösedağı yüzde 44,2 oranında destekle açık ara önde gözüküyor. AK Parti'nin adayı Veli Arslan yüzde 19,6 ile 2. sıraya yerleşti. Kamuoyunda 'Komünist Başkan' olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu, yüzde 19.1'le üçüncü sırada kendine yer buldu.
Son Dakika › Politika › İstanbul'da yapılan seçim anketinde AK Parti 3, CHP 2 ilçede seçim yarışında önde görünüyor - Son Dakika
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilecik Valiliği bahçesinde adına hazırlanmış yere çınar fidanı dikerek can suyu verdi. Bakan Uraloğlu, gazetecilere 'Elimizin kürek tutmuşluğu var' diyerek espri yaptı. Bakan Uraloğlu, Bilecik'e gelerek 16 yıl önce yapımına başlanan Bilecik-Yenişehir kara yolunun açılışını yapacak. Ziyaret sırasında Bakan Uraloğlu, Vali Aygöl'ün makamında ilde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, gazeteci Ambrozia Meta'ya yöneltilen soruya cevap vermeyip müdahalede bulununca eleştirilerin hedefi oldu. Rama, olayın ardından yaptığı açıklamada basını küçümsemediğini belirtti. Ancak, Rama'nın sert tepkisinin nedeniyle ilgili iddialar ve gizli fon iddiaları da gündemde.
Cumhur İttifakı Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, Köprübaşı Kahramankazan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin düzenlediği iftar programına katıldı. Oğuz'a esnaf ve sanatkarlardan yoğun destek geldi.
Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Azka Otel'de düzenlediği lansman toplantısında; Bodrum için hazırladığı 41 proje 'Kurumsallaşma, altyapı, spor, turizm, kültür, ulaşım ve sosyal belediyecilik' başlıkları altında yer aldı.
Tekirdağ'da jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda, aranan 37 kişi ile ifadesi alınması gereken 124 kişi olmak üzere toplamda 161 kişi yakalandı.
Kütahya'da yapılan denetimler sonucunda kumar oynatılan 2 kıraathane ve narkotik madde ele geçirilen 1 dernek Valilik kararıyla kapatıldı. Ruhsatsız olan bir kıraathane ise süresiz olarak faaliyetten men edildi. Polis ekipleri, kararın ardından işletmelerin mühürleme işlemini gerçekleştirdi.
Tüketici Konfederasyonu, çocuk parkının bulunduğu noktadan kanalizasyon atığının denize bırakıldığı ve çevrenin kasten kirletildiği iddiasıyla İSKİ hakkında suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Tüketici Konfederasyonu Çevre Komisyonu Başkanı, çevrenin herkese ait olduğunu ve yurttaşların duyarlı olmaları gerektiğini vurguladı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Kayseri'de düzenleyeceği mitinge vatandaşları davet ederek, 'Cumhurbaşkanımızı önceki dönemlerde olduğu gibi sevgiyle, muhabbetle kucaklayacağız' dedi. Erdoğan'ın mitinginde hemşehrilerine mesajlarını ve müjdelerini vereceği belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?