Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde pazar günü yaşanan, 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı siyasette de tansiyonu yükseltti. Patlamanın yaşandığı Taksim'e giderek basın açıklaması yapmak isteyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a polis ekipleri güvenlik tehdidi gerekçesiyle engel oldu. Bölgeye giremeyen Özdağ ve beraberindekiler kendilerine ayrılan alanda basın açıklaması yaptı.
Ümit Özdağ açıklamasında eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu hedef aldı. Davutoğlu'nu susmakla suçlayan Özdağ, "Biz Zafer Partisi olarak, yeni bir Haziran-Kasım Dönemi yaşanmasına izin vermeyeceğiz. Ahmet Davutoğlu, sen sustuğun için insanlar ölüyor. Korkma, çık Haziran, Kasım arasında ne oldu anlat" dedi.
Özdağ, "Utanmadan 6'lı masada oturma. Bak ben ölümü göze aldım, Türk Milleti'ne karşı sorumluyuz. Türkiye'de siyaset ölümü göze alarak yapılır, biz öyle yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
Gelecek Partisi'nin Ümit Özdağ'a yanıtı sert oldu. Partinin Genel Sekreteri Kani Torun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Özdağ'ı iktidarın gizli destekçisi olmakla suçladı. Torun, "İktidarın gizli destekçisi ırkçı partinin başındaki zat, Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu'na saldırmış. Sen kimin maşasının, kime hizmet ediyorsun Ümit Özdağ?" diye tepki gösterdi.
Son Dakika › Politika › Özdağ'ın 'Sen sustuğun için insanlar ölüyor' sözlerine Gelecek Partisi'nden sert cevap: Sen kimin maşasısın, kime hizmet ediyorsun? - Son Dakika