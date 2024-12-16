İYİ Parti'den Ekonomi Eleştirisi

Politika

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Harcamadan tasarruf olması lazım ama harcamalardan tasarruf yapılmıyor. Yatırımı kıstığınız zaman bunun adı tasarruf değil." ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulunda, Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2025 yılı bütçeleri üzerinde İYİ Parti milletvekilleri söz aldı.

Erhan Usta, Türkiye'de enflasyonun bir miktar düşme trendine girdiğini ancak beklenen ölçüde düşürülemediğini savundu. Ekonomik büyümenin yavaşladığını ve Türkiye'nin son iki çeyrektir negatif büyüdüğünü belirten Usta, şöyle konuştu:

"Bu teknik anlamda resesyondur. Türkiye resesyona girdi. Resesyona giriyorsun ama hala bir taraftan da yüzde 47 enflasyonun var. GSMH'nin alt kalemlerinde problem var, hala tüketim kaynaklı bir büyüme var; büyümeyi sürükleyen tüketim. Kimin tüketimi? 12 bin 500 lira alan vatandaş, 17 bin 500 lira alan asgari ücretli ne tüketebilecek? Bu, zenginlerin tüketimi yani sizin yanlış politikalarınızla, zengin ettiğiniz bir kesim var, onların özel tüketim harcamaları. Bugün enflasyonu azdıran, enflasyonu kontrolden çıkaran veya enflasyonu istediğiniz ölçüde yavaşlatamamanızın temelinde bu var."

EYT'nin günah keçisi yapılmamasını isteyen Usta, bu konuda verilen rakamların hepsinin abartılı olduğunu söyledi. EYT'nin bu yılki maliyetinin 300 milyar lira olduğunu anlatan Usta, "Elbette maliyeti olacak, bu insanlar zaten primlerini ödemişti. Mukayese için söylüyorum: Kur Korumalı Mevduat'ın 2023 yılı maliyeti 893 milyar lira; depremin 2023 yılı maliyeti 960 milyar lira. Esas depremi biz Kur Korumalı Mevduat'ta yaşamışız. Deprem Allah'tan geldi, Kur Korumalı Mevduat kimden geldi?" ifadelerini kullandı.

Kamuda tasarruf uygulamasına ilişkin eleştirilerde bulunan Usta, "Harcamadan tasarruf olması lazım ama harcamalardan tasarruf yapılmıyor. Yatırımı kıstığınız zaman bunun adı tasarruf değil. Cari giderler tasarruf yapılacak giderlerdir." dedi.

"EYT'ye sığınmayın"

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Türkiye'nin son 6 yılda faize, yaklaşık 110 milyar dolar ödediğini belirterek, bu tutarın SGK'nin 2025 yılı bütçesi kadar olduğunu söyledi.

"EYT yüzünden emekli maaşını artıramıyoruz." söylemini anımsatan Türkkan, bunun doğru olmadığını savundu. Türkkan, "EYT ile alakası yok. Küresel tefecilere ödediğiniz paralar yüzünden emeklilere para ödeyemiyoruz. EYT'ye sığınmayın, depremin arkasına sığındığınız gibi." ifadelerini kullandı.

Hükümetin enflasyon hedeflerinin sürekli revize edildiğini anlatan Türkkan, enflasyon verilerine ilişkin eleştirilerde bulundu. Türkkan, "Enflasyonu istediğiniz kadar TÜİK hesabıyla düşük gösterin. Çarşıda pazarda hissedilen enflasyon çok farklı. Enflasyonu düşüremediniz, hatta arttı. Şam düştü, bizim enflasyon düşmedi." şeklinde konuştu.

Türkiye'de yüksek enflasyonun ahlakı da yok ettiği değerlendirmesinde bulunan Türkkan, "TikTok videolarına bir bakın, Anadolu'nun irfanını kaybettiğini göreceksiniz." dedi.

Türkkan, Türkiye'de gelir vergisi dilimlerinin adil olmadığını da söyledi.

Gürcistan'a telefon almaya giden gençlerin, Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu hayatını kaybettiğini anımsatarak, gençlerin Türkiye'de telefon dahi alamaz duruma geldiğini savunan Türkkan, " ÖTV'yi katlaya katlaya yaşamı, millete yaşanmaz hale getirmeyin. Başka kaynaklar bulun." dedi.

"Hayat pahalılığı inanılmaz bir noktaya geldi"

İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, Türkiye'de enflasyonun yüksek olduğunu ve ülkenin uluslararası rekabetteki gücünü sekteye uğrattığını belirtti.

Enflasyonun aynı şekilde fiyatlama davranışlarını da bozduğunu dile getiren Kayalar, enflasyonun, düşük ve sabit gelirliler başta olmak üzere geniş bir toplum kesimini çok olumsuz etkilediğini söyledi.

Asgari ücret görüşmelerine değinen Kayalar, "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun görüşmeleri vardı. Geçmiş enflasyona göre mi asgari ücrette artış olacak yoksa yeni hedeflenen enflasyona göre mi artış olacak? Yeni hedeflenecek enflasyona kimse güvenmiyor. Şu andaki konu, sadece enflasyondaki rakamlar meselesi değil, hayat pahalılığı inanılmaz bir noktaya geldi. Enflasyonun yüzde 40'a, yüzde 30'a düşmesi hayat pahalılığını düşürüyor değil." diye konuştu.

Öte yandan Genel Kurulda, "Ankaralı Turgut" olarak tanınan ve akciğer kanseri nedeniyle 61 yaşında hayatını kaybeden Turgut Karataş anıldı. Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Karataş'ın sevenlerine başsağlığı diledi.