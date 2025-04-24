İYİ Parti'den GSM Operatörlerine Eleştiri - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti'den GSM Operatörlerine Eleştiri

İYİ Parti, İstanbul'daki afet sonrası GSM operatörlerini yetersiz çalışmakla eleştirdi.

24.04.2025 19:06
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, " İstanbul'da dün yaşanan afetin ardından maalesef bir gerçekle daha karşılaştık. Maalesef GSM operatörleri yeterince, olması gerektiği gibi çalışmıyor." dedi.

Çömez, partisinin Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu ile Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Türkoğlu, iktidarın, bakanlıkları tarikatlara devrettiğini iddia ederek, buna dayanak olarak da bir öğrenciye verilen sağlık raporunu öne sürdü.

Raporda, Bediüzzaman Said Nursi'nin eseri Risale-i Nur'da geçen ifadelerin yer aldığını iddia eden Türkoğlu, "Kim, hangi konuda yazdıysa bunu okuyanlar, sevenler, bağlıları olabilir. Ama bu, devletin resmi evrakı." dedi.

Bursa'da sağlık alanında yaşanan sorunlara da değinen Türkoğlu, "Bakın, Bursa'da her gün en az 5 hastaya yoğun bakım yeri arıyorum, 8 ay sonraya randevu veriliyor. Sağlığın bu kadar devasa sorunları varken, işte sağlık ocağından verilen bir rapor da, yaşananlar da budur. Bu paralel yapılanmalar devleti çökertir." ifadesini kullandı.

"Maalesef millet tamamen geri plana itilmiş"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez ise Türkiye'de kurumların yönetilmediğini, savrulduğunu ileri sürdü.

Devlet kurumlarının ya bir siyasi ya da dini anlayışın hegemonyası altına girdiğini iddia eden Çömez, "Maalesef millet tamamen geri plana itilmiş durumda. Selçuk Bey'in ortaya koymuş olduğu belgeler tarihi nitelikte. Bu belgeler aslında Türkiye'nin geçtiğimiz dönemden ders almadığının açık bir göstergesi." sözlerini sarf etti.

Çömez, bazı kurumların ve bakanlıkların içinde "paralel yapılanmalar" olduğunu ileri sürerek, bunlardan birinin de Sağlık Bakanlığı olduğunu söyledi.

Bursa'da yaşandığını iddia ettiği konuyla alakalı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu açıklama yapmaya davet eden Çömez, "Zaten parlamentoda gereğini yapacağız ve kendisine bunun hesabını çok net bir şekilde soracağız." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik eleştirilerde de bulunan Çömez, "Bakıyorsunuz, Sayın Erdoğan sığınmacılarla ilgili bir açıklamada bulunuyor, hemen o hafta Diyanet İşleri Başkanlığı sanki talimat almış gibi cuma hutbelerinde mültecilerle ilgili konuyu ele alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun, 3 GSM operatörünün üst yöneticileri ile bir araya geldiği toplantının ardından yaptığı açıklamaları da eleştiren Çömez, "İstanbul'da dün yaşanan afetin ardından maalesef bir gerçekle daha karşılaştık. Maalesef GSM operatörleri yeterince, olması gerektiği gibi çalışmıyor." eleştirisinde bulundu.

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Kaynak: AA

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