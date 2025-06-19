İYİ Parti'den TBMM Tartışmalarına Tepki - Son Dakika
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İYİ Parti'den TBMM Tartışmalarına Tepki

İYİ Parti\'den TBMM Tartışmalarına Tepki
19.06.2025 14:08
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Kavuncu, Yasin Öztürk'e verilen kınama cezasını eleştirerek TBMM'de yaşananları değerlendirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, dün TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan ve sonrasında partisinin Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'e kınama cezası verilen süreci değerlendirdi.

Kavuncu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, dün Genel Kurul'da, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında yaşanan tartışmaları hatırlattı.

Teklifin 12'nci maddesinin görüşmeleri sırasında söz alan DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından Altındağ'da yaptırılan Talat Paşa Anıtı'nı eleştirdiğini ve Ermeni diasporasının tezlerini dillendirdiğini belirten Kavuncu, partisinin Manisa Milletvekili Şenol Sunat'ın tepki gösterdiği esnada oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'ün mikrofonunu kapattığını anlattı.

Oturuma verilen aranın ardından TBMM Katip Üyesi ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'e, "kaba ve yaralayıcı sözler sarf etmek ve hareketler yaptığı" gerekçesiyle kınama cezası verildiğine işaret eden Kavuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Olan biten Tekin Bingöl'ün tarafsızlığına gölge düşürmüştür. Acı bir şey daha vardır; Cumhuriyet'in kurucusu olduğunu iddia eden bir parti, Meclis Başkanvekilini koruma refleksini gösterdiği kadar alçakça Ermeni diasporasının iddialarını gündeme getiren milletvekiline 'Dur' diyebilme cesaretini ve basiretini göstermeliydi. Tekin Bingöl'ü koruduğu kadar Talat Paşa'yı muhafaza etmeyen, kendi belediye başkanlarının yapmış olduğu anıta sahip çıkmak yerine ilk haftası olan Meclis Başkanvekilinin oradaki tecrübesizliklerine sahip çıkmayı tercih eden bir anlayışla karşı karşıya kaldık."

İYİ Parti Grup Başkanvekili Kavuncu, yaşananlardan siyasi rant elde etme refleksiyle hareket etmeyi "alçaklık", bu konu karşısında sessiz kalmayı da "şuursuzluk" olarak niteledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İYİ Parti'den TBMM Tartışmalarına Tepki - Son Dakika

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