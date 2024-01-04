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İYİ Parti Erzurum İl Başkanı ve ilçe başkanları AK Parti'ye katıldı - Son Dakika
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İYİ Parti Erzurum İl Başkanı ve ilçe başkanları AK Parti'ye katıldı

İYİ Parti önceki dönem Erzurum İl Başkanı ve ilçe başkanları, AK Parti'ye katıldı. İl binasında düzenlenen törende konuşan AK Parti Erzurum İl Başkanı, aday adaylığı sürecinin tamamlandığını ve önümüzdeki günlerde adayların açıklanacağını belirtti. İYİ Parti'den AK Parti'ye katılanlar, parti rozetleri takılarak resmi bir törenle karşılandı.

İYİ Parti Erzurum İl Başkanı ve ilçe başkanları AK Parti\'ye katıldı
04.01.2024 - 14:20,
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İYİ Parti önceki dönem Erzurum İl Başkanı ve ilçe başkanları AK Parti'ye katıldı.

İYİ Parti önceki dönem il başkanı Fatih Güneyin önceki dönem Yakutiye ilçe başkanı Ömür Dadaş ve Aziziye ilçe önceki dönem başkanı Osman Temur ve teşkilatları partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldılar.

Parti il binasında düzenlenen törende konuşan Ak Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, "Malumunuz 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimleri için start vermiş bulunmaktayız. Bu anlamda AK Parti olarak, AK Parti Erzurum İl Teşkilatı olarak aday adaylığı sürecini tamamlamış, akabinde temayül yoklaması, anket çalışmaları, kamuoyu yoklamaları yapılmış. ve adaylarımızın açıklanması aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Bu anlamda genel merkezimizin belirlemiş olduğu takvim içerisinde önümüzdeki yedi Şubat ve on beş Şubat'ta yine genel merkezimizin ve sayın cumhurbaşkanımızın takdirleriyle öncelikle büyükşehir belediye Belediye başkanlıklarımız olmak üzere 7 Ocak'ta İstanbul'da, 15 Ocak'ta da Ankara'da yapılacak ve seçim beyannamemizin açıklanacağı programda adaylarımız açıklanmış olacak. Bu süreçle birlikte rutin teşkilat çalışmalarımız devam etmektedir. Bizler de Erzurum'da daha önce de yapmış olduğumuz partimize katılım programlarının bir ikincisini de bugün sizlerin huzurunda inşallah yapacağız. Daha önceden İYİ Parti'de görev yapmış. Önceki dönem il başkanlarından Fatih Güney'in Bey ilçe başkanlarından Ömür Dadaş Bey, Osman Temur Bey ve yönetim kurulu üyelerinden arkadaşlarımız bugün itibariyle AK Parti Erzurum İl Teşkilatı bünyesinde bu yapmış olduğumuz program sonucunda AK Parti'de siyasi hayatlarına devam edeceklerdir. Ben kendilerine hoş geldiniz diyorum. Hayırlı olsun diyorum. Bundan sonraki siyasi hayatlarında bizlerle beraber yol yürüyüş yürüyecek olmalarından dolayı duydum. Mutluluğu ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar tabii siyaset yapıyoruz. Siyaset yaparken siyasetin olmazsa olmazı siyasi partiler çerçevesinde herkes kendisine yakın olan partilerde siyaset yapacaktır. Bu demokrasinin bir olmazsa olmazıdır. Tabii ki bizim hedefimiz Erzurum'a hizmettir. Biz AK Parti çatısı altında şehrimize hizmet ediyoruz mutlaka diğer siyasi partilerde de bu görevi yapan şehrimizin evlatları şehrine hizmet etmek için çalışmaktadır. Ancak bizim iddiamız odur ki birlik beraberliğimizi AK Parti çatısı altında yaparak şehrimize daha da iyi hizmet inancım tamdır. Bu anlamda değerli arkadaşlarımızın partimize teveccüh etmeleri ve partimize müracaatları bizi onurlandırmıştır" diye konuştu.

Ak partiye katılan Fatih Güneyin ise "Ben öncelikle arkadaşlarım ve şahsım adına kıymetli il başkanıma böyle güzel bir organizasyondan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun, var olun başkanım. Bundan sonra AK Parti neferi olarak partiye hizmet vermekten gurur duyacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından İYİ Parti'den AK Parti'ye katılanlara parti rozetleri takılmasının ardından toplu fotoğraf çekimi ile program son buldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika İYİ Parti Erzurum İl Başkanı ve ilçe başkanları AK Parti'ye katıldı - Son Dakika


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