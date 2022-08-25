İYİ Partili Ergun, Adana'da "Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı"na katıldı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun, altı muhalefet partisi genel başkanının bir araya gelmesine ilişkin, "İYİ Parti olarak bunun taşıyıcı kolonu niteliğindeyiz." dedi.

Ergun, partisi tarafından bir otelde düzenlenen "Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı"nda, İYİ Partinin yerel yönetimlerle ilgili politikalarını ve yerel yönetimlerin karşılaştıkları sorunları kapsamlı şekilde değerlendirip istişare edeceklerini söyledi.

İYİ Partili Ergun, Türkiye'nin demokrasi, hukukun üstünlüğü, temel hakların korunması gibi göstergelerde geriye gittiğini öne sürdü.

Millet İttifakı olarak Türkiye'yi güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçirmek için altı muhalefet partisi genel başkanının bir araya geldiğini belirten Ergun, "İYİ Parti olarak, Millet İttifakı olarak Türkiye'yi güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçirmek yani hukukun üstünlüğünü temin etmek, kuvvetler ayrılığını ortaya çıkarmak, hukukun üstünlüğü üzerinden liyakati ortaya çıkarmak için bir sistem tasarımı niteliğinde 28 Şubat'ta altı siyasi parti genel başkanının da katıldığı bir sunum gerçekleştirildi. Bu devam ediyor. İYİ parti olarak bunun taşıyıcı kolonu niteliğindeyiz." ifadelerini kullandı.

Basına kapalı devam eden toplantıya, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis'ten milletvekilleri, yerel yönetimler birimlerinden teşkilat üyeleri, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.