İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Şiddetle Mücadele Çağrısı - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Şiddetle Mücadele Çağrısı

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu\'ndan Şiddetle Mücadele Çağrısı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, şiddetin önlenmesinin insanlık görevi olduğunu belirterek, hükümete şiddetle mücadelede öncü rol üstlenmesi gerektiği uyarısında bulundu.

23.11.2024 12:41  Güncelleme: 12:42
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Şiddetin önlenmesi, ertelenemez ve ihmale gelmez bir insanlık görevidir. Bugün alınmayan önlemler, yarının toplumsal felaketlerinin temelini oluşturmaktadır. Artık mazeret üretmek yerine, harekete geçme zamanıdır" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen, 'Şiddet ve Şiddetle Mücadele Çalıştayı'nın sonuç bildirgesinin paylaşılacağı programa katıldı. Dervişoğlu, geçen hafta 2 gün boyunca, şiddetin bireyden topluma, toplumdan insanlığın geleceğine uzanan yıkıcı etkilerini tüm yönleriyle masaya yatırdıklarını ifade ederek, "Şiddet, yalnızca bireysel bir sorun değil, toplumu derinden yaralayan ve maalesef normalleşme eğilimi gösteren bir vicdan yarasıdır. Çalıştayımızda açıkça gördük ki; kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet, çocuğa yönelik şiddet, medyada şiddet ve dijital platformlarda yaşanan taciz ve zorbalık gibi konular, birbirinden bağımsız değil, aynı köklere dayanan bir sistem sorunudur. Bu köklerin arasında toplumsal cinsiyet eşitsizliği, ekonomik sıkıntılar, eğitimdeki eksiklikler ve medyanın olumsuz rolü gibi birçok sorun alanı var. Ancak çözüm, her birimizi sorumluluk almaya çağıran bütüncül bir yaklaşımla mümkündür. Ne yazık ki, bu noktada hükümete de önemli bir hatırlatmada bulunmak zorundayım. Şiddetle mücadele, yalnızca sivil toplumun ya da bireylerin omuzlarına bırakılacak bir sorumluluk değildir. Devleti yönetenler, toplumun huzuru ve güvenliği adına bu mücadelede öncü rolü üstlenmek zorundadır" diye konuştu.

'KADINLARIN KORUMA TALEPLERİ KARŞILANMAMAKTA'

Dervişoğlu, mevcut yasaların etkin uygulanmadığını söyleyerek, "Ceza infaz sistemindeki aksaklıklar şiddeti caydırmak yerine teşvik etmektedir. Kadınların koruma talepleri karşılanmamakta, alınan tedbir kararları kağıt üzerinde kalmaktadır. Çocuklar, ihmale ve istismara açık hale getirilmiş; ailelerin ve toplumun korumasına muhtaç bırakılmıştır. Medya ve dijital platformlarda şiddeti teşvik eden içeriklere yönelik ciddi bir denetim mekanizması oluşturulmamıştır. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve farkındalık konularında gereken eğitim programları yaygınlaştırılmamıştır. Bu sorunların çözümü, güçlü bir siyasi irade ve kararlı adımlarla mümkündür. İktidara buradan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; şiddetin önlenmesi, ertelenemez ve ihmale gelmez bir insanlık görevidir. Bugün alınmayan önlemler, yarının toplumsal felaketlerinin temelini oluşturmaktadır. Artık mazeret üretmek yerine, harekete geçme zamanıdır" dedi.

İYİ Parti olarak, bu konuda üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye kararlı olduklarını belirten Dervişoğlu, "Bu çalıştayın sonuçları, partimizin şiddetle mücadele eylem planının temelini oluşturacak, şiddetsiz bir Türkiye için kısa ve uzun vadeli stratejilerle ilerleyeceğiz. Önceliğimiz, toplumsal farkındalığı artırmak ve eğitim programlarıyla şiddeti doğuran zihniyet yapısını değiştirmektir. Yasaların etkin uygulanması, cezaların caydırıcı hale getirilmesi ve mağdurların korunması için gereken tüm adımları atacağız. Medyanın dönüşümünü sağlayacak, şiddeti teşvik eden yayınların yerine olumlu ve yapıcı içeriklerin yaygınlaşmasını destekleyeceğiz. Kadınların, çocukların, engellilerin ve yaşlıların korunması için sosyal destek mekanizmalarını güçlendirecek, herkesin eşit ve güvenli bir yaşam sürebileceği bir Türkiye inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, İYİ Parti, Politika, Sağlık, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Şiddetle Mücadele Çağrısı - Son Dakika

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