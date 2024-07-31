İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İsrail'in Hamas liderine yönelik suikastı kınadı

Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastını kınadı.

Dervişoğlu, Heniyye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İsrail'in, Türkiye'nin komşusu İran'ın toprak bütünlüğünü de ihlal edecek şekilde Heniyye'ye yönelik suikastını kınadığını belirten Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Filistin halkının bölgemizin ayrılmaz bir unsuru olmaya devam edeceğini hatırlatır ve yaşanmakta olan tırmanmanın yeni coğrafyalara sıçramadan soğukkanlı bir yaklaşımla yatışması için elden gelen her imkanın değerlendirilmesinin gerektiğine inanıyoruz. Bu çağrımızın yakın ve uzak coğrafyamızdaki tüm siyasetçiler nezdinde yankı bulmasını, söylem ve eylemlerine yansımasını dileriz."