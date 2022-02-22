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İYİ Parti ilçe başkanı alacak verecek davasında bıçaklanarak öldürüldü! Katili Uşak'ta yakalandı - Son Dakika

İYİ Parti ilçe başkanı alacak verecek davasında bıçaklanarak öldürüldü! Katili Uşak'ta yakalandı

22.02.2022 12:13
İYİ Parti ilçe başkanı alacak verecek davasında bıçaklanarak öldürüldü! Katili Uşak'ta yakalandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde bıçaklanarak yaralanan İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın faili M.C.K. Uşak'ta yakalandı.

Kütahya'ya bağlı Şaphane ilçesinde meydana gelen olay, büyük üzüntü yarattı. Henüz ismi açıklanmayan bir kişi, İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'i bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sönmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"ALACAK VERECEK MESELESİ" İDDİASI

Kişilerin "alacak verecek" meselesi yüzünden "aralarında husumet bulunduğu" ileri sürüldü. Polis, cinayet zanlısının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

İL BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

İYİ Parti Kütahya İl Başkanı Ali Soycan, "Partimizin Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve partimize sabırlar dilerim" açıklaması yaptı.

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İYİ Parti ilçe başkanı alacak verecek davasında bıçaklanarak öldürüldü! Katili Uşak'ta yakalandı İYİ Parti ilçe başkanı alacak verecek davasında bıçaklanarak öldürüldü! Katili Uşak'ta yakalandı Terziler Tuhafiyeciler Odası'nda Halil Sezer yeniden başkan Terziler Tuhafiyeciler Odası'nda Halil Sezer yeniden başkan Jandarma ekiplerinden köy okullarında eğitim gören çocuklara hediye Jandarma ekiplerinden köy okullarında eğitim gören çocuklara hediye

İYİ Parti, Hisarcık, Şaphane, Uşak, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti ilçe başkanı alacak verecek davasında bıçaklanarak öldürüldü! Katili Uşak'ta yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti ilçe başkanı alacak verecek davasında bıçaklanarak öldürüldü! Katili Uşak'ta yakalandı - Son Dakika
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