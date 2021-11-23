İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Özlale'den ekonomik gelişmelere ilişkin açıklama - Son Dakika

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, "Gün vatandaşın, sanayicinin, esnafın, çiftçinin dertlerine sırt çevirme ve bildiğini okuma günü değildir. İzlenen strateji Türkiye'yi bir enflasyon devalüasyon sarmalına sokmuştur. Buradan çıkacak sonuç, maalesef hayat pahalılığıyla da sınırlı kalmayacaktır." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, piyasalardaki son gelişmeleri tartışmak amacıyla partinin ekonomiden sorumlu yöneticileriyle parti genel merkezinde toplantı yaptı.

Toplantının ardından İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Cihan Paçacı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Heyet adına açıklama yapan Özlale, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğinden beri Türk lirasındaki değer kaybının Şubat 2001 krizinden daha fazla olduğunu iddia etti.

Özlale, şunları kaydetti:

"Gün piyasayla, akılla, bilimle, ekonominin gerçekleriyle inatlaşma günü değildir. Gün vatandaşın, sanayicinin, esnafın, çiftçinin dertlerine sırt çevirme ve bildiğini okuma günü de değildir. İzlenen strateji Türkiye'yi bir enflasyon devalüasyon sarmalına sokmuştur. Buradan çıkacak sonuç, maalesef hayat pahalılığıyla da sınırlı kalmayacaktır. Firmaların bozulan bilançoları bir reel sektör krizini de tetikleyecektir. Bunun bir sonucu olarak servet el değiştirecek ve üretim tesislerimiz, kelepir fiyatına yabancıların eline geçecektir. Bir ödemeler dengesi krizi çıkma ihtimali çok güçlenmiştir. Daha da kötüsü zorlu kış şartları öncesinde bir yoklukla karşılaşılacaktır."

Bütçe görüşmelerinin sürdüğü bu dönemde yaşanan gelişmeler sonucunda bütçe açığı, borçlanma ve faiz kısır döngüsüne girileceğini söyleyen Özlale, görüşülmekte olan 2022 bütçesinin de anlamını yitirdiğini, bu nedenle geri çekilmesi gerektiğini savundu.