İYİ Parti, Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi parti temsilcilerini ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İYİ Parti, Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi parti temsilcilerini ağırladı

İYİ Parti, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında çeşitli siyasi parti temsilcilerini ağırladı. Saadet Partisi, Demokrat Parti, Milli Yol Partisi, CHP, AK Parti, BBP, Zafer Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Anavatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi ve Memleket Partisi heyetleri, İYİ Parti'yi ziyaret etti. Ziyaretlerde gündemdeki konular değerlendirilirken, çiçek ve çikolata takdim edildi.

17.06.2024 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında siyasi parti temsilcilerini ağırladı.

Bu kapsamda, sırasıyla Saadet Partisi, Demokrat Parti, Milli Yol Partisi, CHP, AK Parti, BBP, Zafer Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Anavatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi ve Memleket Partisi heyetleri, İYİ Parti'yi ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Merkezinde konukları, Toplumsal Politikalar Başkanı İmren Nilay Tüfekci, Genel Başkan Başdanışmanı Mehmet Aslan ve Gençlik Kolları Üyesi Merve İnan Gökçen ağırladı.

Partiye ilk olarak, Saadet Partisi'nden Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Sunar başkanlığındaki heyet bayramlaşma ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti'nin kongresinin hayırlı olmasını dileyen Sunar, 30 Haziran'da Saadet Partisi olarak kendilerinin de kongreye gideceklerini hatırlattı.

İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı İmren Nilay Tüfekci'nin, Saadet Partisi'nin kongreye tek adayla mı gideceğine dair sorusunu cevaplayan Sunar, "Kongrede delegenin yeter sayıda imzasını alan, delegenin karşısına çıkar ve aday olabilir. Ama genel merkez olarak biz, tek adaylı bir kongre düşünüyoruz." dedi.

CHP'den İYİ Parti'ye bayram ziyareti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz başkanlığındaki heyet de İYİ Parti'ye bayram ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti'yi "kardeş parti" olarak gördüklerini ifade eden CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, "Büyük bir dayanışmanın temellerini attığımız, daha sonra o tohumların filizler vereceği bir geleceğe doğru yol aldığımız ve bu anlamda da çok kıymet verdiğimiz bir parti. Ben, hem kurultayda yeni görev alan değerli Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu'nu da çok tebrik ediyorum. Sizlere de yeni aldığınız görevlerde başarılar diliyorum. Daha çok, daha sık görüşeceğiz. Çalışmamız gereken çok fazla konu var. Ortak akılla yol almamız gereken çok konu var." diye konuştu.

"Sağlıklı bir şekilde ilerlemeyi biz de umuyoruz"

İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı İmren Nilay Tüfekci de İYİ Parti olarak CHP'ye karşı hislerinin aynı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Zaten uzun bir ittifak süreci de yaşadık beraber. İstediğimiz gibi sonuçlanmasa da alnımızın akıyla çıktığımız, karşılıklı diyalogda örnek teşkil ettiğimiz bir dönemi kapattık. Bundan sonrası için de inşallah karşılıklı istişarelerle, dediğiniz gibi koordinasyonda, sağlıklı bir şekilde ilerlemeyi biz de umuyoruz. Bayram vesilesiyle de bunu pekiştirmiş olduk. Bizler için de ayrı bir mutluluk."

AK Parti'nin ziyareti

İYİ Parti'ye daha sonra AK Parti MKYK Üyesi, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Hasan Sert başkanlığındaki AK Parti heyeti, bayram ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve diğer partililere görevlerinde başarı dileyen Sert, bundan sonra da her beraber ülkeye hizmet etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Türkiye'nin önemli bir coğrafyada, tam orta noktada bulunduğuna dikkati çeken Sert, "Bu memleketi, bu coğrafyayı korumak için, bu ülkeyi korumak ve güçlendirmek için mutlaka el birliğiyle çalışmak gerekecek. Yani siyasi konjonktürde birtakım farklılıkların olması, bizi ayrı kutuplara doğru atmamalı. Bir yerlerde buluşturup tekrar bu sorumlulukları çok olan ülkenin sırtındaki bu sorumlulukları taşıyacak direnci, birlik ve beraberlikle sağlayabiliriz ancak." diye konuştu.

İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı İmren Nilay Tüfekci de Türkiye'nin özlediği görüntülerin "normalleşme süreci" adı altında görünmeye başladığını belirterek, "Ben bunlara çok olumlu bakıyorum. Ülkenin tansiyonunun düşebilmesi, ayarlanması açısından bir denge siyaseti şart. İnşallah ne kadar katkıda bulunabilirsek buna biz de burada bunun için hazırız ve çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Kaderli başkanlığındaki heyet de İYİ Parti'ye bayram ziyaretinde bulundu. Kaderli, başta Filistin, Gazze, Doğu Türkistan olmak üzere, bayramların, bütün mazlum, masum coğrafyalarda akan kanın, yapılan zulmünlerin durmasına vesile olmasını diledi.

İYİ Parti'yi ayrıca Demokrat Parti, Milli Yol Partisi, BBP, Zafer Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi ve Memleket Partisi heyetleri ziyaret etti.

Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunulan ziyaretlerde konuk heyetler, çiçek ve çikolata getirirken, İYİ Parti'de de konuklara çay, kahve, çikolata ve baklava ikram edildi.

Kaynak: AA

Milli Yol Partisi, Gelecek Partisi, Türkiye Partisi, Kurban Bayramı, Demokrat Parti, Zafer Partisi, Deva Partisi, İYİ Parti, AK Parti, Türkiye, Refah, Partiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti, Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi parti temsilcilerini ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:10 Saadet ve Gelecek Partileri “Abdullah Gül“ iddiasını yalanladı: Gerçeklik payı yok Saadet ve Gelecek Partileri "Abdullah Gül" iddiasını yalanladı: Gerçeklik payı yok
15:41 24 yıl sonra bir ilk Putin, Kim Jong-un’un davetiyle Kuzey Kore’ye gidiyor 24 yıl sonra bir ilk! Putin, Kim Jong-un'un davetiyle Kuzey Kore'ye gidiyor
12:14 Savaş kabinesini neden feshetti İşte Netanyahu’nun bundan sonraki sürece dair planı Savaş kabinesini neden feshetti? İşte Netanyahu'nun bundan sonraki sürece dair planı
11:27 Mehmet Şimşek mesajı vermişti Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor Mehmet Şimşek mesajı vermişti! Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor
16:49 İlk 11’de oynatacak mı Montella, Arda Güler için son kararını verdi İlk 11'de oynatacak mı? Montella, Arda Güler için son kararını verdi
16:48 Oktay Kaynarca’nın “Türkiyeliyim“ sözüne Mustafa Destici’den farklı yorum Oktay Kaynarca'nın "Türkiyeliyim" sözüne Mustafa Destici'den farklı yorum
16:10 Anlaşma tamam gibi Süper Lig’in yıldızı İtalyan devine transfer oluyor Anlaşma tamam gibi! Süper Lig'in yıldızı İtalyan devine transfer oluyor
16:09 Mahsun Kırmızıgül’ün dizisi geliyor Caner Topçu ve Nilsu Berfin Aktaş başrolü paylaşacak Mahsun Kırmızıgül'ün dizisi geliyor! Caner Topçu ve Nilsu Berfin Aktaş başrolü paylaşacak
15:34 Bayram ziyaretinde Bahçeli’yi kızdıracak sözler: Devlet Bey evlenseydi hanımı iyi bakardı, bakmamışlar Bayram ziyaretinde Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Devlet Bey evlenseydi hanımı iyi bakardı, bakmamışlar
15:11 Kasabı yorgun mermi mi öldürdü Bıçağın üstüne düştüğü iddia edilmişti, gerçek polis incelemesiyle ortaya çıkacak Kasabı yorgun mermi mi öldürdü? Bıçağın üstüne düştüğü iddia edilmişti, gerçek polis incelemesiyle ortaya çıkacak
15:10 Salda Gölü’nün kıyısına asfalt yol yapıldı Salda Gölü'nün kıyısına asfalt yol yapıldı
14:28 Güvenlik görevlisi, arkadaşını korumak isterken hayatını kaybetti Güvenlik görevlisi, arkadaşını korumak isterken hayatını kaybetti
14:17 Çocuklar için bir araya geldiği eşini bayram günü bıçaklayarak kurşun yağdırdı Çocuklar için bir araya geldiği eşini bayram günü bıçaklayarak kurşun yağdırdı
14:13 “Ben Türkiyeliyim“ sözüyle eleştirilen Oktay Kaynarca’dan cevap: Eli sopalı, ağzı salyalı yargısız infazcılar "Ben Türkiyeliyim" sözüyle eleştirilen Oktay Kaynarca'dan cevap: Eli sopalı, ağzı salyalı yargısız infazcılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 17:31:48. #1.11#
SON DAKİKA: İYİ Parti, Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi parti temsilcilerini ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement