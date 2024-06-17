İYİ Parti, Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi parti temsilcilerini ağırladı

Politika

İYİ Parti heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında siyasi parti temsilcilerini ağırladı.

Bu kapsamda, sırasıyla Saadet Partisi, Demokrat Parti, Milli Yol Partisi, CHP, AK Parti, BBP, Zafer Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Anavatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi ve Memleket Partisi heyetleri, İYİ Parti'yi ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Merkezinde konukları, Toplumsal Politikalar Başkanı İmren Nilay Tüfekci, Genel Başkan Başdanışmanı Mehmet Aslan ve Gençlik Kolları Üyesi Merve İnan Gökçen ağırladı.

Partiye ilk olarak, Saadet Partisi'nden Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Sunar başkanlığındaki heyet bayramlaşma ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti'nin kongresinin hayırlı olmasını dileyen Sunar, 30 Haziran'da Saadet Partisi olarak kendilerinin de kongreye gideceklerini hatırlattı.

İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı İmren Nilay Tüfekci'nin, Saadet Partisi'nin kongreye tek adayla mı gideceğine dair sorusunu cevaplayan Sunar, "Kongrede delegenin yeter sayıda imzasını alan, delegenin karşısına çıkar ve aday olabilir. Ama genel merkez olarak biz, tek adaylı bir kongre düşünüyoruz." dedi.

CHP'den İYİ Parti'ye bayram ziyareti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz başkanlığındaki heyet de İYİ Parti'ye bayram ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti'yi "kardeş parti" olarak gördüklerini ifade eden CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, "Büyük bir dayanışmanın temellerini attığımız, daha sonra o tohumların filizler vereceği bir geleceğe doğru yol aldığımız ve bu anlamda da çok kıymet verdiğimiz bir parti. Ben, hem kurultayda yeni görev alan değerli Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu'nu da çok tebrik ediyorum. Sizlere de yeni aldığınız görevlerde başarılar diliyorum. Daha çok, daha sık görüşeceğiz. Çalışmamız gereken çok fazla konu var. Ortak akılla yol almamız gereken çok konu var." diye konuştu.

"Sağlıklı bir şekilde ilerlemeyi biz de umuyoruz"

İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı İmren Nilay Tüfekci de İYİ Parti olarak CHP'ye karşı hislerinin aynı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Zaten uzun bir ittifak süreci de yaşadık beraber. İstediğimiz gibi sonuçlanmasa da alnımızın akıyla çıktığımız, karşılıklı diyalogda örnek teşkil ettiğimiz bir dönemi kapattık. Bundan sonrası için de inşallah karşılıklı istişarelerle, dediğiniz gibi koordinasyonda, sağlıklı bir şekilde ilerlemeyi biz de umuyoruz. Bayram vesilesiyle de bunu pekiştirmiş olduk. Bizler için de ayrı bir mutluluk."

AK Parti'nin ziyareti

İYİ Parti'ye daha sonra AK Parti MKYK Üyesi, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Hasan Sert başkanlığındaki AK Parti heyeti, bayram ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve diğer partililere görevlerinde başarı dileyen Sert, bundan sonra da her beraber ülkeye hizmet etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Türkiye'nin önemli bir coğrafyada, tam orta noktada bulunduğuna dikkati çeken Sert, "Bu memleketi, bu coğrafyayı korumak için, bu ülkeyi korumak ve güçlendirmek için mutlaka el birliğiyle çalışmak gerekecek. Yani siyasi konjonktürde birtakım farklılıkların olması, bizi ayrı kutuplara doğru atmamalı. Bir yerlerde buluşturup tekrar bu sorumlulukları çok olan ülkenin sırtındaki bu sorumlulukları taşıyacak direnci, birlik ve beraberlikle sağlayabiliriz ancak." diye konuştu.

İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı İmren Nilay Tüfekci de Türkiye'nin özlediği görüntülerin "normalleşme süreci" adı altında görünmeye başladığını belirterek, "Ben bunlara çok olumlu bakıyorum. Ülkenin tansiyonunun düşebilmesi, ayarlanması açısından bir denge siyaseti şart. İnşallah ne kadar katkıda bulunabilirsek buna biz de burada bunun için hazırız ve çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Kaderli başkanlığındaki heyet de İYİ Parti'ye bayram ziyaretinde bulundu. Kaderli, başta Filistin, Gazze, Doğu Türkistan olmak üzere, bayramların, bütün mazlum, masum coğrafyalarda akan kanın, yapılan zulmünlerin durmasına vesile olmasını diledi.

İYİ Parti'yi ayrıca Demokrat Parti, Milli Yol Partisi, BBP, Zafer Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi ve Memleket Partisi heyetleri ziyaret etti.

Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunulan ziyaretlerde konuk heyetler, çiçek ve çikolata getirirken, İYİ Parti'de de konuklara çay, kahve, çikolata ve baklava ikram edildi.