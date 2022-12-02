Meral Akşener'den Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kurmaylarına net talimat: Cümle dahi kurmayın

Son dönemlerde CHP'li isimler ve İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu arasında Cumhurbaşkanlığı için "Kazanacak aday" polemiği yaşanıyordu. İYİ Parti lideri Meral Akşener Ankara'da partililer ile bir araya gelerek adaylık konusunda kurmaylarını uyardı.

"ADAYLIK KONUŞULMADI"

Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunun 6'lı masanın gündemine henüz gelmediğinin altını çizen Akşener, "Cumhurbaşkanlığı ile ilgili cümle kurmayın" uyarısında bulundu ve "Kazanacak aday" vurgusunu bir kez daha yineledi. Tavırlarının "Aday kim olsun, kim olmasın" şeklinde olmadığını vurgulayan Akşener, "Şu olsun, bu olmasın değil; kazanacak aday olsun. 6'lı masada konuşulmadı, sabredin" değerlendirmesinde bulundu.

"BU SEÇİMLER SON ÇIKIŞ"

Akşener, 2023 seçimlerinin "son çıkış" olduğunu kaydederek "Bu seçim alındı alındı; alınmadı laiklik, Atatürkçülük, Cumhuriyet değerlerimizi kaybedebiliriz" diye konuştu.

"MANİPÜLASYONA İZİN VERMEYİZ"

Akşener, "Kemal Bey'in Cumhurbaşkanlığı adaylığının c'si ile ilgili yaptığı bir açıklama yok" ifadelerini kullandı. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Akşener'e yaptığı "Masayı terk et" çağrısı da gündeme geldi. Akşener, 6'lı masayı dağıtanın asla kendilerinin olmayacağını vurgulayarak "Dağıtmamızı, dağılmasını isteyenler var. Manipülasyona taviz vermeyiz" dedi.