İYİ Parti lideri Meral Akşener canlı yayında partisinin oy oranını paylaştı: Ortalamamız yüzde 20

İYİ Parti lideri Akşener, Habertürk TV'nin canlı yayın konuğu olarak gündemi değerlendirdi. Cumhurbaşkanı olmayacağını bir kaz daha dile getiren Akşener, partisinin oy oranına ilişkin de çarpıcı ifadeler kullandı.

"BAKANLAR GELİR MECLİS'TE HESAP VERİRDİ"

Akşener konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Samimi bir biçimde, tekrar söylüyorum, 6 genel başkanın içinde ben Cumhurbaşkanı adayı olmayacağımı Eylül ayında söyledim. Burada hiçbir değişiklik yok. Biz seçimde birinci parti olacağız. Parlamenter sistem konusu çok önemli. Bu ucube sistemin değişmesi behemahal oylarla, demokrasiyle, sandıkta, hür irade tercihiyle değişmesi şart. Aksi takdirde bizim partili Cumhurbaşkanı sistemi ne ABD ne Finlandiya ne de Fransa ile alakası yok. Burada özne sayın Erdoğan değil. Bir Bakanlığın bölge müdürlerinden tutun il müdürlerine kadar tayin sistemi içinde söz sahibi. Bu ülkenin bütün kurumları gitti. Müsteşarlık makamı bu ülkenin hafızasıydı, gitti. Bakanlar gelir Meclis'te hesap verirdi.

"SABRİ UZUN'UN RÜTBELERİ GERİ ALINMIŞ"

Biraz evvel gelirken gördüm, Sabri Uzun'un rütbeleri geri alınmış. Emekli bir polis müdürü bir mesaj yazmış. Bu mesajı beğenmeyebilirsin. Canan Kaftancıoğlu ile ilgili. Bu tweete gıcık olursunuz, uyuz olursunuz, anlarım. Mahkemeye de verebilirsiniz, bunları anlarım. Yazılan doğruysa kararname ile rütbeler, polis müdürü olduğu için aldığı emekli maaşının polis müdürlüğü kısmı gitti, silah verirlerdi, o gitti, emekli müdürlük gitti. Biz eğer Cumhurbaşkanı adaylığı üzerine odaklanırsak, bu sistemin ne büyük zarar verdiğini gözden kaçırırız.

"YENİ YASAYLA OYLAR ÇÖP OLUYOR"

Şu anda hangi seçim kanunuyla gideceğiz. Vaktinden önce olursa eski seçim kanunu ile gideceğiz. Yeni yasayla gittiğinizde oylar çöp oluyor. Bu çöp olma haline göre başka kombinasyonlar düşünülebilir. Henüz onu konuşmadık. Sayın Kılıçdaroğlu ve partisi ana muhalefet. Biz grubu olan partiyiz. Temel Bey'in, Demokrat Parti'nin, DEVA'nın milletvekili var. Herkese güzel görevler yapmışlar. Çok büyük saygıyla birbirimize davranıyoruz. İki koalisyonun liderler arasındaki haber getiren götüreniydim ben. Koalisyon konusunda uzmanım ben.

"OY ORTALAMAMIZ YÜZDE 20"



Biz 7 araştırma şirketine aboneyiz. Özel bir şirkete şehir anketleri yaptırıyoruz. Ben o şehre gitmeden önce yaptırıyoruz, sonra döndükten sonra yaptırıyoruz. Oradan öğrendim ki, Türkiye'de kadınların yüzde 56'sı bu sistemi istemiyor artık acı çektikleri için. Bizim bu ay ortalamamız yüzde 20."