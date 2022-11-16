Meral Akşener'in başdanışmanı istifa etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek kararı aldı

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanlığı görevini yürüten Murat Çuhadar, kısa bir süre önce görevinden istifa etti. Çuhadur, Türkiye'nin Yüzyılı Platformu'nu kurarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek kararı aldı.

İSTİFA SEBEBİ FİKİR AYRILIKLARI

Çuhadar açıklamasında istifa sebebini de söyledi. Çuhadur açıklamasında, parti ile politik fikir ayrılıklarından ötürü istifa ettiği ifade etti.

AK PARTİ VE ERDOĞAN'A DESTEK

Yurt genelinde on binlerce üyesi olan Yaşama Dokunanlar Platformu'nun da başkanlığını sürdüren Çuhadar, 2023 seçimlerinde Türkiye'nin Yüzyılı Platformuyla şehir şehir dolaşarak Ak Parti ve Erdoğan'a destek çalışmalarını başlatacak.

15 TEMMUZ'DA ÖNEMLİ ORGANİZASYONLAR YAPMIŞTI

Yaşam Koçluğu konusunda uluslararası ödülleri ve birçok ünlünün koçluğunu yapan Çuhadar, 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde de yurt genelinde önemli organizasyonları yönetmişti. Güneydoğu konusunda uzman olan Murat Çuhadar'ın Başkanlığını üstlendiği platformda izleyeceği yol haritasını önümüzdeki günlerde açıklayacağını bildirdi.