Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişe duyan İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan eleştirilere tepki: Bu lafların onda birini devlet düşmanlarına söylemediler - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişe duyan İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan eleştirilere tepki: Bu lafların onda birini devlet düşmanlarına söylemediler

25.11.2022 18:00

İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu katıldığı bir programda, "Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi duyuyoruz." sözlerini kullanması sonrası CHP kanadının tepkisini çekti. Gelen eleştirilere yanıt veren Ağıralioğlu, "Sadece kaybedebiliriz kaygısından dolayı bana söyledikleri lafların onda birini devlet millet düşmanlarına söyleyemediler. Söylesinler bakalım" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın ortakları CHP ve İYİ Parti arasında ipler iyice geriliyor. İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı bir programda Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişe duyduklarını söylemesi CHP'lilerin tepkisini çekmişti. Ağıralioğlu, kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

"BU REFLEKSİ GÖRMEZDEN GELEMEYİZ"

Programda "Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi duyuyoruz." diyen Yavuz Ağıralioğlu, "Klasik sağ seçmen, camide bile safın soluna durmaz. Bu refleksi görmezden gelemeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

CHP KANADINDAN TEPKİ GELMİŞTİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da Ağıralioğlu'nun açıklamasına "Kraldan çok kralcılık" diyerek tepki göstermişti. CHP'li Engin Özkoç ise, "Cumhurbaşkanlığı sistemini yok etmek için birlikte kararlı bir şekilde yürüyen ve genel başkanların kararlı tutumunu zaafiyete uğratacak hiç bir söylem doğru değildir'' açıklamasını yapmıştı.

"BANA SÖYLEDİKLERİNİ DEVLET DÜŞMANALARINA SÖYLEYEMEDİLER"

Karar TV'de katıldığı bir programda gelen eleştirilere yanıt veren Ağıralioğlu, "Sadece kaybedebiliriz kaygısından dolayı bana söyledikleri lafların onda birini devlet millet düşmanlarına söyleyemediler. Söylesinler bakalım" dedi.

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişe duyan İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan eleştirilere tepki: Bu lafların onda birini devlet düşmanlarına söylemediler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişe duyan İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan eleştirilere tepki: Bu lafların onda birini devlet düşmanlarına söylemediler - Son Dakika
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