İYİ Parti\'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Satuk Buğra Kavuncu oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayının İstanbul Milletvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu olduğunu açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı'nda konuştu. Dün Mecliste onaylanan İsveç'in NATO üyeliği hakkında konuşan Akşener, "İYİ Partimizin hayır oyuna rağmen Cumhur İttifakı ve CHP oylarıyla maalesef kabul edildi. Milli güvenliğimiz için talep ettiğimiz hususlar henüz yerine getirilmemiş muhataplarımız tarafından, kabul edilebilir adımlar henüz atılmamış olduğu halde ülkemizin elindeki çok önemli bir koz adeta bir muammayla elimizden uçup gitmiş oldu. Öyle bir oylama yaşadık ki adeta bir turnusol kağıdı niteliğindeydi. Bir tarafta madde madde şartlar açıklayıp bol keseden atanların, içeride efelenip dışarıda sus pus olanların, daha önce nicesine şahit olduğumuz tornistanlarını izledik. Diğer taraftaysa 'İktidar ile hizalanmayacağız' diyenlerin, 'AK Parti'yle aynı bildiriye imza atmayız' diyenlerin iktidarla birlikte aynı vahim yanlışa el kaldırışlarına şahit olduk. Peki şaşırdık mı? Elbette şaşırmadık. İsveç meselesinde bu tavrı ortaya koyanlar, tıpkı Rahip Bronson rezaletinde ve Kaşıkçı davasında olduğu gibi bir kıskaç siyasetini yine milletimize dayatmış oldular. Terörle mücadele tezkeresini sakıncalı bulup 'hayır' diyenler de, teröre alan açanları NATO'da müttefikimiz yapmakta en küçük sakınca görmediler" dedi.

İYİ Parti'nin İBB adayı Buğra Kavuncu oldu

Akşener, konuşmasında İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu'nun İstanbul'u istediğini söyleyerek, "Elbette İstanbul'da lansman yapacağız. Bir mecburiyet, bir kişiyi bulamama, herhangi bir aday yokluğundan ziyade Buğra Kavuncu geldi, 'Ben orada il başkanlığı yaptım, bana düşer' dedi. Ben de 'Peki' dedim. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Buğra Kavuncu" ifadesini kullandı.

Akşener, partisinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Turhan Çömez olduğunu açıklarken, Ankara Sincan İlçe Belediye Başkan adayının ise Fatih Koca olduğunu söyledi. - ANKARA