İYİ Parti'nin Kampanya Yürütücüsü Acar, AK Parti MYK'da Medya ve Tanıtım Başkanı Oldu - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti'nin Kampanya Yürütücüsü Acar, AK Parti MYK'da Medya ve Tanıtım Başkanı Oldu

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İYİ Parti'nin 'Ömer'in Yolu' başlıklı kampanyası yapan Muhammed Faruk Acar, AK Parti'nin Merkez Yürütme Kurulu'nda yer aldı. Acar, MYK'da Medya ve Tanıtım Başkanı olarak görev yapacak.

23.02.2025 20:04
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AK Parti 8. Olağan Kongresi'nde yeni AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) belirlendi. Kongre sonrası yapılan MKYK toplantısında ise partinin yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) oluşturulurken; dikkat çeken görevlendirmeler yapıldı.

İYİ PARTİ'NİN SEÇİM KAMPANYASINI YAPMIŞTI

İYİ Parti'nin 'Ömer'in Yolu' başlıklı kampanyası yapan Andy-Ar Araştırma Şirketi Başkanı Faruk Acar, AK Parti'nin Merkez Yürütme Kurulu'nda yer aldı. Acar, MYK'da Medya ve Tanıtım Başkanı olarak görev yapacak. Önceki dönemde bu görevi Hamza Dağ yürütüyordu.

9 İSİM MYK'DA YER BULAMADI

Öte yandan AK Parti'de 12 isim MYK'daki yerini korurken, yeni kurulan başkanlıklarla birlikte 9 yeni isim partinin yönetimine girdi. Daha önce MYK'da yer alan Erkan Kandemir, Fatih Şahin, Hamza Dağ, Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Aslan ve Vedat Demiröz ise kendilerine yeni MYK'da yer bulamadı.

İŞTE A TAKIMI

Açıklanan MYK'ya göre, AK Parti Genel Başkanvekilliğine Efkan Ala ve Mustafa Elitaş getirildi. Hayati Yazıcı Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı, Ahmet Büyükgümüş Teşkilat Başkanı, Ali İhsan Yavuz Seçim İşleri Başkanı, Muhammed Faruk Acar Tanıtım ve Medya Başkanı, Zafer Sırakaya Dış İlişkiler Başkanı olarak görev yapacak. Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın oldu. Mali ve İdari İşler Başkanlığına Ahmet Baha Öğütken, Çevre ve Şehir Başkanlığına Sevilay Tuncer, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığına Ömer İleri, Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığına Mustafa Şen, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığına Hüseyin Yayman getirildi. Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan oldu. Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Sağlık Politikaları Başkanı ise Halit Yerebakan olarak belirlendi.

İYİ Parti\'nin Kampanya Yürütücüsü Acar, AK Parti MYK\'da Medya ve Tanıtım Başkanı Oldu

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Son Dakika Politika İYİ Parti'nin Kampanya Yürütücüsü Acar, AK Parti MYK'da Medya ve Tanıtım Başkanı Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mustafa Sagdic:
    iyi partiye oy verdik bu tür adamlari seçtik. bunlar gitti oy umuzu akp ye taşıdı. Müslümanlığa sığmaz bu 30 25 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    IYI PARTİ MILLETI VE ULKEYI IYI KANDIRDI 26 16 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    vallaha para saciyorlar 22 20 Yanıtla
  • Halis Çelik:
    bu ekip ak partiyi kesin uçurucakkk ekonomiyi adaleti hangisini sayalim ucurdukları gibi. vallahi siz azınizla kuş tutsaniz bitti bitttiii 15 15 Yanıtla
  • Aa:
    anlaşıldı iyi parti akp için kurulmuş.mhp ile işler sarpa sararsa diye mhp ye alternatif kurulmuş.isler bozulmayinca iyi parti yavaş yavaş kendini feshediyor 26 2 Yanıtla
  • Casper:
    Çoğu Fuzuli İşte 23 1 Yanıtla
  • Chen Medya :
    kimlerrr kimlerleee:) Muhalefet yapanlar iyi parti doğru adres olmazıdıgi görüldü 10 2 Yanıtla
  • Huseyin Gurkan:
    23 yıldır tanitamadilar mi kendilerini 9 2 Yanıtla
  • Mehmet Topuz:
    iyi partiyi komple akp ye katalim bari ... 7 2 Yanıtla
  • Aynurselo23:
    yanlış haber bu başka Faruk Acar 1 1 Yanıtla
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