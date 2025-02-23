İYİ Parti\'nin Kampanya Yürütücüsü Acar, AK Parti MYK\'da Medya ve Tanıtım Başkanı Oldu

Politika

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AK Parti 8. Olağan Kongresi'nde yeni AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) belirlendi. Kongre sonrası yapılan MKYK toplantısında ise partinin yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) oluşturulurken; dikkat çeken görevlendirmeler yapıldı.

İYİ PARTİ'NİN SEÇİM KAMPANYASINI YAPMIŞTI

İYİ Parti'nin 'Ömer'in Yolu' başlıklı kampanyası yapan Andy-Ar Araştırma Şirketi Başkanı Faruk Acar, AK Parti'nin Merkez Yürütme Kurulu'nda yer aldı. Acar, MYK'da Medya ve Tanıtım Başkanı olarak görev yapacak. Önceki dönemde bu görevi Hamza Dağ yürütüyordu.

9 İSİM MYK'DA YER BULAMADI

Öte yandan AK Parti'de 12 isim MYK'daki yerini korurken, yeni kurulan başkanlıklarla birlikte 9 yeni isim partinin yönetimine girdi. Daha önce MYK'da yer alan Erkan Kandemir, Fatih Şahin, Hamza Dağ, Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Aslan ve Vedat Demiröz ise kendilerine yeni MYK'da yer bulamadı.

İŞTE A TAKIMI

Açıklanan MYK'ya göre, AK Parti Genel Başkanvekilliğine Efkan Ala ve Mustafa Elitaş getirildi. Hayati Yazıcı Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı, Ahmet Büyükgümüş Teşkilat Başkanı, Ali İhsan Yavuz Seçim İşleri Başkanı, Muhammed Faruk Acar Tanıtım ve Medya Başkanı, Zafer Sırakaya Dış İlişkiler Başkanı olarak görev yapacak. Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın oldu. Mali ve İdari İşler Başkanlığına Ahmet Baha Öğütken, Çevre ve Şehir Başkanlığına Sevilay Tuncer, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığına Ömer İleri, Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığına Mustafa Şen, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığına Hüseyin Yayman getirildi. Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan oldu. Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Sağlık Politikaları Başkanı ise Halit Yerebakan olarak belirlendi.