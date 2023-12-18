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İYİ Parti Sözcüsü: İstifa eden İBB Belediye Meclis üyelerine operasyon siyaseti yapılıyor - Son Dakika
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İYİ Parti Sözcüsü: İstifa eden İBB Belediye Meclis üyelerine operasyon siyaseti yapılıyor

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İBB Belediye Meclis üyelerinin istifalarıyla ilgili olarak bir CHP'li ismin adını vererek yapılan görüşme teklifinin operasyon siyaseti olduğunu belirtti.

İYİ Parti Sözcüsü: İstifa eden İBB Belediye Meclis üyelerine operasyon siyaseti yapılıyor
18.12.2023 - 22:26,
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İYİ Parti Sözcüsü Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, "(İstifa eden İBB Belediye Meclis üyelerinden) bir tanesi CHP'li bir ismin adını vererek 'size onunla bir görüşme ayarlayalım hemen' diyor. Bunun adı operasyon siyasetidir" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, partisinin genel merkez binasında gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Sözcü Zorlu, toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Diyarbakır ve İstanbul'daki istifalara ilişkin sorulan soruyu yanıtlayan Zorlu, şunları kaydetti:

"Partimize yönelik çok ciddi bir manipülatif, yer yer planlı bir saldırının olduğunu ifade etmek istiyorum. Biz de zaman zaman çıkıp bunlarla ilgili değerlendirmelerimizi yapacağız. Diyarbakır örneğinden başlarsak, orada bizim 11 bin 179 kayıtlı üyemiz vardı. Son 1 haftada sadece 525 üye istifası gerçekleşti. Son 10 günlük süreç içerisinde bir kısım istifalar yaşandı ama yeni üye katılımları da oldu. Bunları bir bütün içerisinde değerlendirdiğimizde kayda değer bir kaybımızın olmadığını ifade etmek istiyorum. İstanbul örneğinden bahsettiniz, şimdi ilk defa bir şey söylüyorum, ismi geçen arkadaşlardan biri, bugün İstanbul dışında yakın bir ilin belediye meclis üyemizi arıyor. 'Bu akşam bir televizyon kanalında bazı arkadaşlarla topluca istifa ettiğimizi ifade edeceğiz. Siz de bulunduğunuz ilde istifa edin' diyor. CHP'li başka bir kişinin ismini vererek 'size onunla bir görüşme ayarlayalım' diyor. Bunun adı operasyon siyasetidir. Bunun adı eleştiri siyaseti değildir. Elbette partimizden kimsenin gitmesini istemeyiz, elbette haklı eleştirilerle ayrılan arkadaşlarımıza saygımız var. Ama bu bahsettiğim başka bir şey. Bir parti kendi iradesiyle, yetkili organlarıyla, 'hür ve müstakil bir biçimde rekabet etmek istiyorum' diyorsa, 'Türkiye'de üçüncü bir yolun öncüsü olacağım' diyerek bu kutlu duruşu ortaya koyuyorsa karşımızda bulacağımız bu davranış mıdır? Bu hangi parti disiplinine, hangi parti samimiyetine yakışır. İsim vermedim çünkü arkadaşımızdan izin almadım. Ancak bu örnek çok önemlidir. Bunun adını operasyon siyaseti olarak adlandırmaktan geri durmayacağım." - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika İYİ Parti Sözcüsü: İstifa eden İBB Belediye Meclis üyelerine operasyon siyaseti yapılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti Sözcüsü: İstifa eden İBB Belediye Meclis üyelerine operasyon siyaseti yapılıyor - Son Dakika
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