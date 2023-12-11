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İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika
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İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, "Genel İdare Kurulumuzun kararı net. Biz tek başımıza seçimlere katılacağız, çalışmalarımızı hızla yürütüyoruz.

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, basın toplantısı düzenledi Açıklaması
11.12.2023 - 17:02,  Güncelleme: 18:50
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İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, "Genel İdare Kurulumuzun kararı net. Biz tek başımıza seçimlere katılacağız, çalışmalarımızı hızla yürütüyoruz." dedi.

Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Başkanlık Divanı ile Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının gerçekleştiğini belirtti.

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden motokurye Yunus Emre Göçer'in "cinayete" kurban gittiğini ifade eden Zorlu, ardından ortaya çıkan görüntüler ve yaşanan gelişmelerin Türkiye'de nasıl bir "hukuk katliamı" yaşanabildiğini gözler önüne serdiğini söyledi.

Zorlu, "Yunus Emre Göçer'in katili, hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kararına rağmen yurt dışına kaçmasında ihmal var mıdır?" sorusunu yöneltti.

Polis memurlarının açığa alındığını kaydeden Zorlu, "Bu memurlara tutanağın bu şekilde düzenlenmesi emrini veren yetkili kişi ya da kişiler kimlerdir? Ne yazık ki failin kaçışına göz yumulduğuna işaret eden ciddi şüpheler bulunmaktadır." diye konuştu.

Davayı takip edeceklerini ve mağdur ailenin yanında duracaklarını dile getiren Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Yunus Emre Göçer'in ailesiyle görüştüğünü ve ailenin yanında olduğunu söylediğini aktardı.

Asgari ücret önerisi

Asgari ücret pazarlığının bugün başladığını hatırlatan Zorlu, Türkiye'nin bir asgari ücretli ülkesi haline geldiğini söyledi.

Asgari ücret zammının toplumun büyük çoğunluğu için önem arz ettiğini belirten Zorlu, yılda tek sefer düzenleme yapılmasının kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

Zorlu, İş Kanunu'nda asgari ücrete yılda 2 kez zam yapılmasını yasaklayan hiçbir hüküm bulunmadığını vurgulayarak, "Bizim önerimiz net ve açıktır. 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi bugün Genel Kurulda görüşülmeye başlandı. Bu vesileyle asgari ücret konusunda partimizin önerisi yılda 2 kez düzenleme yapılmak kaydıyla ocak ayında 17 bin lira ve temmuz ayında 20 bin 500 liraya yükseltilecek şekilde belirlenmesidir." diye konuştu.

"Eğitim sistemimizin acilen geliştirilmesi gerektiriyor"

Sayıları 1 milyona yaklaşan öğretmenlerin kadro ve mülakat sorunuyla karşı karşıya olduğunu savunan Zorlu, öğretmenlerin 2024 yılı öğretmen atama takviminin henüz açıklanmadığını söyledi. Zorlu, " Cumhuriyet'in 100'üncü yılında derhal 100 bin öğretmen ataması yapacağınızı açıklayın ve öğretmen alımlarında mülakatı kaldırın." dedi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) sonuçlarına değinen Zorlu, Milli Eğitim Bakanlığının sonuçları yanlış değerlendirdiğini ve bazı kısımları da görmezden geldiğini öne sürdü.

Türkiye'nin tüm alanlarda OECD ortalamasının altında oluşunun, MEB'in hazırladığı raporda pandemiye bağladığını ifade eden Zorlu, "Eğitim sistemimizin acilen öğrencilerin içinde bulunduğu olumsuzlukları değerlendirip, avantajlı ve dezavantajlı öğrenciler arasındaki uçurumu kapatacak tedbirlerle geliştirilmesi gerektiriyor." dedi.

"Atina bildirgesine göre havanda su dövülecektir"

Hükümetin dış politikasını eleştiren Zorlu, Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilere değindi. Türk vatandaşlarının 10 Yunan adasına 7 gün süreyle vizesiz gitmesinin "müjde" gibi açıklandığını kaydeden Zorlu, "Asıl yapmanız gereken kendi iktidarlarınızda işgal edilen adaları kurtarmakken bir de bu duruma meşruiyet katacak adımlar atıyorsunuz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina ziyaretinde imzalanan bildirideki bazı ifadelerin ilk fırsatta istismar edilmeye müsait olduğunu savunan Zorlu, "Atina Bildirgesi sorunların nasıl çözülmesi gerektiğine ilişkin ilkesel uzlaşıyı ortaya koymasına karşın bu çabanın nasıl ve hangi parametreler üzerine inşa edileceğini açıklamaktan uzaktır. Bildirgeye göre karşılıklı toplantılar yapılacak, komisyonlar kurulacak kısacası havanda su dövülecektir." şeklinde konuştu,

"Tartışmaya açık bir konu değil"

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, açıklamasının ardından bir basın mensubunun, yerel seçimlere ilişkin, "Genel İdare Kurulunun Ankara özelinde bir işbirliği yapılmasını yeniden oylamaya sunacağına ilişkin bir iddia var. Toplantıda bu konu gündeme geldi mi?" sorusuna, "Genel İdare Kurulumuzun kararı net. Biz tek başımıza seçimlere katılacağız, çalışmalarımızı hızla yürütüyoruz. Tartışmaya açık bir konu değil. En üstten en alta kadar bütün birimlerimizi, mensuplarımızı bağlayan karar." yanıtını verdi.

Teşkilatça her mecrada, tüm yörelerde çalışmalarını yürüteceklerini dile getiren Zorlu, "İnanın önümüzdeki günlerde seçim yaklaştıkça İYİ Partinin böyle bir alternatif güzergahı açmış olmasının ne kıymetli olduğunu bizzat vatandaşlarımız müşahede edecekler." diye konuştu.

Kaynak: AA
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