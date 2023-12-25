İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: PKK\'yı öven vekiller Türk milletinin temsilcisi olamaz

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Hiçbir modern demokraside bir siyasi parti parlamentoda o ülkenin terör örgütü listesine aldığı ve halen büyük mücadeleler verdiği bir örgütü övemez, özendiremez, örgüt elebaşına özgürlük talep edemez. PKK'nın konuşlandığı dağlarda teröristlerle el ele, diz dize pozlar veren vekiller ise Türk milletinin Gazi Meclis'teki temsilcisi olamaz." dedi.

Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 askere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diledi.

Şehitlerin haberini aldıklarında parti olarak milli yas ilan edilmesi için çağrıda ve ortak bir bildiri yayınlanması için girişimde bulunduklarını belirten Zorlu, iki parti dışında parlamentoda grubu olan diğer partilerin ortak kınama metni yayınladığını anımsattı.

Zorlu, "Siyaset üstü böyle bir konuda milletçe bir ve beraber olmamız gerekirken maalesef bazı siyasi partilerimiz meseleyi siyaset kulvarında değerlendirmeyi tercih ettiler. Öte yandan bu çağrımıza rağmen 24 saat içinde 12 şehit vermek, milli bir sorun, milli acı değilmiş gibi hala milli yas ilan edilip edilmemesi gerektiği tartışmalarının yürüdüğü bir ülke haline getirildik." diye konuştu.

Partisinin Irak'ın kuzeyindeki operasyonların yanında olduğunu ve desteklediğini vurgulayan Zorlu, en büyük temennilerinin terör yataklarının ivedilikle kurutulması olduğunu söyledi.

Mecliste grubu bulunan bir partinin yöneticilerinin, bir süredir cüretini artıran biçimde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a övgüler düzmesi ve özgürlük çağrısı yapmasının dikkatten kaçırılmaması gerektiğini vurgulayan Zorlu, parti olarak bu vahim açıklamaları şiddetle reddettiklerini bildirdi.

Zorlu, "Hiçbir modern demokraside bir siyasi parti parlamentoda o ülkenin terör örgütü listesine aldığı ve halen büyük mücadeleler verdiği bir örgütü övemez, özendiremez, örgüt elebaşına özgürlük talep edemez. PKK'nın konuşlandığı dağlarda teröristlerle el ele, diz dize pozlar veren vekiller ise Türk milletinin Gazi Meclis'teki temsilcisi olamaz." diye konuştu.

"Silahlı kuvvetlerimizin mücadelesinde onların yanındayız"

Kürşad Zorlu, bir gazetecinin, ortak bildiriye imza atmayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine ilişkin İYİ Parti'nin tutumunu sorması üzerine şunları kaydetti:

"Biz terör meselesi başta olmak üzere milli güvenliğimizi ilgilendiren konuları partiler üstü görüyoruz. Türk milleti için vazgeçilmez bir alan olarak gördüğümüz için de bu hassasiyetle meselelere yaklaşarak politika üretiyoruz. Son olay da bizim öteden beri sürdürdüğümüz bir tavırdır. CHP bir süre önce bir başka bildiriye imza atmıştır, orada da ortaklaşma alanı vardı, doğru da yapılmıştır. Ancak bizim attığımız adıma dikkat ederseniz elbette Mehmetçiğimizin, silahlı kuvvetlerimizin mücadelesinde onların yanındayız. Terör örgütlerine karşı böyle günde milletçe bir ve beraber olduğumuzu gösterebilmek, terör örgütüyle mücadelede, o propaganda sistemine karşı durabilmek için çok önemli noktadır. Bu noktadan asla taviz verilemez. Biz bu duruşu gösterdik ama bunu gösterdikten sonra da bu operasyonların daha güçlü, daha sonuç alıcı hale getirilmesi için de tespit ve önerilerimizi paylaşmaktan geri durmayız. Bu konuda İYİ Parti'ye getirilen eleştiriyi haksızlık olarak görüyorum."

"İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara adayları netleşti mi?" sorusu üzerine Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener'in bu hafta konuyla ilgili çalışma yürüteceğini, İstanbul ve Ankara'da milletvekilleriyle ve diğer paydaşlarla görüş alışverişine devam ettiklerini söyledi.