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İYİ Parti, Suriye ve Irak tezkerelerine "Evet" deme kararı aldı - Son Dakika

İYİ Parti, Suriye ve Irak tezkerelerine "Evet" deme kararı aldı

Son Güncelleme: 10.10.2023 17:07

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta Irak-Suriye tezkeresine "evet" diyeceklerini duyurdu. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu, partisinin grup toplantısında tezkereye "hayır" diyeceklerini ifade etmişti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Suriye ve Irak da dahil TBMM'ye sunulan tezkerelere "evet" diyeceklerini açıkladı.

"'EVET' DİYECEĞİZ"

İYİ Partili Usta, Meclis kulisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, terörle mücadele için "Irak ve Suriye tezkerelerine İYİ Parti grubu olarak 'evet' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresinin uzatılmasına yönelik tezkereye ilişkin, "Ben ve bütün CHP'liler, bütün vatanseverler, ülkesini ve bayrağını sevenler, bir tek yabancı askerin Türk topraklarına postallarının değmesini asla istemiyoruz. Bana soruyorlar, 'tezkereye niye hayır diyeceksin?' diye. Yabancı asker istiyorsan 'evet' diyeceksin, milliyetçiyim diyorsan sen de 'hayır' diyeceksin." demişti.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika İYİ Parti, Suriye ve Irak tezkerelerine 'Evet' deme kararı aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti, Suriye ve Irak tezkerelerine "Evet" deme kararı aldı - Son Dakika
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