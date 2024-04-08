İYİ Parti teşkilatı, olaylı şekilde istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'nu kurultay öncesi ikna etmek için kolları sıvadı - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti teşkilatı, olaylı şekilde istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'nu kurultay öncesi ikna etmek için kolları sıvadı

İYİ Parti teşkilatı, olaylı şekilde istifa eden Yavuz Ağıralioğlu\'nu kurultay öncesi ikna etmek için kolları sıvadı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, olağanüstü seçimli kurultayda aday olmayacağını ilan etti. 27 Nisan'da düzenlenecek kurultayda ise gözler adaylara çevrildi. İYİ Parti teşkilatının ise, partiden olaylı bir şekilde ayrılan Yavuz Ağıralioğlu'nu ikna etmek için çalışmalara başladığı öne sürüldü. Adaylık düşünen bazı isimlerin, Ağıralioğlu'nu arayıp "Beraber olalım" dedikleri öğrenildi.

08.04.2024 17:46  Güncelleme: 17:57
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İYİ Parti'de yerel seçimler sonrası Genel Başkan Meral Akşener, kurultay kararı alarak olağanüstü seçimli kurultayda aday olmayacağını duyurdu. Kurultayda Günay Kodaz, Mehmet Tolga Akalın, Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu'nun genel başkanlık yarışında yer alacaklarını bildirilirken, partiden olaylı şekilde ayrılan Yavuz Ağıralioğlu'nu, İYİ Parti'ye döndürmek için ikna çabalarının olduğu ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy oranı yüzde 19 seviyelerine yükselen İyi Parti, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Türkiye genelinde aldığı yüzde 3,77'lik oyla 6'ncı parti konumuna geriledi. Şehirler içerisinde sadece Nevşehir'de belediye başkanı çıkarabilen İyi Parti, 27 ilçede seçimlerden zaferle çıktı. Ancak bir önceki seçime göre yüzde 6'nın üzerinde oy kaybetti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, olağanüstü seçimli kurultayda aday olmayacağını ilan etti. 27 Nisan'da düzenlenecek kurultayda Günay Kodaz, Mehmet Tolga Akalın, Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu genel başkanlık yarışında yer alacaklarını duyurdu.

"YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NU İKNA EDİN GELSİN"

Kurultayda gözler adaylara çevrilmişken, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova dikkat çeken kulis bilgilerini paylaştı. Canova, "İYİ Parti kulislerinde teşkilatın 'Yavuz Ağıralioğlu'nu ikna edin gelsin' baskısını birçok isme yaptığı konuşuluyor. Hatta edindiğim bilgilere göre, adaylık düşünen bazı isimler kendisini arayıp 'Beraber olalım' diyor. Ağıralioğlu şu an uzaktan da olsa süreci takipte, önceliği parti kurmak" diye konuştu.

İYİ Parti teşkilatı, olaylı şekilde istifa eden Ağıralioğlu'nu kurultay öncesi ikna etmek için kolları sıvadı
Yavuz Ağıralioğlu

PARTİDEN OLAYLI ŞEKİLDE İSTİFA ETMİŞTİ

Ağıralioğlu, 2023 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak aday olmasına karşı çıkarak kendisine oy vermeyeceğini açıklamış, seçimden sonra zehir zemberek ifadelerle İYİ Parti'den istifa etmişti. Ağıralioğlu son dönemde yeni parti kuracağı iddialarıyla da konuşuluyor. Bir konuşmasında kendisi "Partiyi kurmak kolay ancak milletin kalbine kurmak zordur. Zor olanı yapacağız, milletin umuduna kuracağız partiyi." demişti.

Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika İYİ Parti teşkilatı, olaylı şekilde istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'nu kurultay öncesi ikna etmek için kolları sıvadı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ozay Un: Ali bey gelsin hemen üye olurum Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu gibi inşallah bununda önünü kesmezler 0 0 Yanıtla

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