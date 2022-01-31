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İYİ Partili Ağıralioğlu'nun "Biz olmasak CHP, Cumhur İttifakı'ndan oy alabilir mi?" sorusuna CHP'den cevap: Herkesin oyuna talibiz - Son Dakika

İYİ Partili Ağıralioğlu'nun "Biz olmasak CHP, Cumhur İttifakı'ndan oy alabilir mi?" sorusuna CHP'den cevap: Herkesin oyuna talibiz

31.01.2022 21:29

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun "Biz olmasak CHP, Cumhur İttifakı'ndan ne kadar oy alabilir?" çıkışıyla ilgili, "Millet İttifakı olarak herkesin düşüncesini özgürce ifade etmesi için mücadele ediyoruz. Hepimizin farklı değerlendirmeleri olabilir. Bu vesileyle şunu da belirteyim; Biz CHP olarak herkesin oyuna talibiz" ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin gerçekleştirdiği Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"HERKESİN DÜŞÜNCESİNİ ÖZGÜRCE İFADE ETMESİ İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun "Biz olmasak CHP Cumhur İttifakı'ndan ne kadar oy alabilir?" çıkışı hakkında açıklamalarda bulunan Öztrak, "Biz Millet İttifakı olarak işsizlik ve yoksulluk arasında ezilen milletimizin sıkıntılarını çözmek, milletimizin önünü açmak, Türkiye'ye gerçek demokrasiyi getirebilmek için bir araya gelen partileriz. Millet İttifakı olarak herkesin düşüncesini özgürce ifade etmesi için mücadele ediyoruz. Hepimizin farklı değerlendirmeleri olabilir. Bu vesileyle şunu da belirteyim; Biz CHP olarak herkesin oyuna talibiz. Genel Başkanımız, 'helalleşmek için, toplumun barışması ve kucaklaşması için ben ateşten gömleği giydim' diye boşuna söylemiyor. Biz bu ülkede kavgayı bitirmeye talibiz" diye konuştu.

'Biz olmasak CHP, Cumhur İttifakı'ndan oy alabilir mi?' diyen İYİ Partili Ağıralioğlu'na CHP'den yanıt: Herkesin oyuna talibiz
CHP Sözcüsü Faik Öztrak

SAHNEYE ÇIKARILAN ÇOCUK

Dün Trabzon'da sahneye davet edilen çocuğun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "hain" demesine CHP'den ilk açıklama geldi. Öztrak, dün, 10 yıldır yattığı hapisten babasını kurtarmak için yardım isteyen bir çocuğun kullanıldığını söyleyerek, "Küçücük çocukları istismar edecek kadar gözünün döndüğünü tüm milletimize gösterdi. Böylesi çirkin bir istismarı siyasi tarihimizde görmedik, duymadık." diye konuştu.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Faik Öztrak, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İYİ Partili Ağıralioğlu'nun 'Biz olmasak CHP, Cumhur İttifakı'ndan oy alabilir mi?' sorusuna CHP'den cevap: Herkesin oyuna talibiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Partili Ağıralioğlu'nun "Biz olmasak CHP, Cumhur İttifakı'ndan oy alabilir mi?" sorusuna CHP'den cevap: Herkesin oyuna talibiz - Son Dakika
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