İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ın seçim çalışmalarına katılmamasına ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika
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Politika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ın seçim çalışmalarına katılmamasına ilişkin açıklama yaptı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP\'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay\'ın seçim çalışmalarına katılmamasına ilişkin açıklama yaptı

Soyer, belediye şirketlerindeki çalışan sayısının arttığını, borcun azaldığını ve Cemil Tugay'ın yanında olmasının zarar vereceğini belirtti. Ayrıca, görev süresine ilişkin vicdanının rahat olduğunu ve değişimin 1 Nisan'dan sonra olması gerektiğini ifade etti.

25.03.2024 14:51  Güncelleme: 15:11
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ın seçim çalışmalarına katılmamasına ilişkin, "Benim, hani 'başarısız' bulunan bir belediye başkanının, hani 'sütte leke var onda yok' denilen bir başkan adayının yanında olması ona zarar verir." dedi.

Şato Kütüphane Bahçesindeki toplantıda 5 yıllık görev süresini değerlendiren Soyer, göreve geldiğinde belediye şirketlerinde 27 bin 271 kişinin çalıştığını, bu sayının bugün 34 bin 239 olduğunu söyledi.

Soyer, 2019 yılının mart ayında belediyenin borcunun 5 milyar lirayken, 2024 yılı şubat ayı itibarıyla 25,7 milyar lira olduğunu kaydederek, borcun avro bazında yüzde 3,4 azaldığını ifade etti.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ın yanında seçim çalışmalarına katılmamasına değinen Soyer, şunları kaydetti:

"Sonuç itibarıyla ben aday gösterilmedim. Yani üstelik anketlerde başarısız çıktığıma dair ifadeler kullanıldı. Hatta daha yeni Sayın Genel Başkan bir açıklamada bulunmuş 'geçmişte bazı sorunlar vardı' falan demiş. Dolayısıyla benim, hani 'başarısız' bulunan bir belediye başkanının, hani 'sütte leke var onda yok' denilen bir başkan adayının yanında olması ona zarar verir. Başarısız bulunduğum bir yerde CHP için yapacağım çalışmanın bir sınırı vardır. Yani o da olabildiğince zorlayarak bunu yapmaya çalışırım. Son dakikaya kadar da elimden geleni yapacağım. Ama bunun sorumluluğunu benden beklemek artık haksızlık olur. Bir siyasi irade kullanıldı. Bu siyasi iradenin tercihleri oldu. O tercihlerin nasıl sonuçlanacağını hep beraber göreceğiz bir hafta sonunda. Ama hem beni gösterme hem benden bu işin kazanılmasını bekle. Bu hakkaniyete uygun değil."

"Değişim 1 Nisan'dan sonra olmalıydı"

Görev süresine ilişkin vicdanının rahat olduğunu belirten Soyer, "Genel başkanlığa aday mısınız diye soracak olanınız varsa, bunların hepsi olabilir ama benim derdim o değil. Ben bu memleket için çalışmaya devam edeceğim." sözlerini sarf etti.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Soyer, CHP Kurultayında önce 22 Haziran'da İzmir Duruşu adıyla paylaştığı metinde "değişime ihtiyaç var" dediğini aktararak, "Ama bu değişim 1 Nisan'dan sonra olmalıydı. Burada yanıldığımı gördüm. Kurultay süreci partinin seçmeniyle partiyi barıştıran bir sonuç ortaya koydu. Ama diğer kısmı doğru çıktı, yani partide büyük bir kaynama olur, büyük bir kaos olur. Tam seçime giderken bu doğru olmaz. Dolayısıyla ben hala o noktadayım. Keşke bu kurultay 1 Nisan'dan sonra yaşansaymış." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisinin yeniden aday gösterilmemesi konusunda etkili olup olmadığı yönündeki soru üzerine Soyer, İmamoğlu'nun müdahalesinin olmadığını söylediğini, kendisinin de buna inandığını dile getirdi.

Soyer, DEM Parti ile gönül bağı olduğuna yönelik açıklama yaptığının hatırlatılması üzerine de şunları paylaştı:

"Benim bütün dezavantajlı gruplarla gönül bağım var. AK Parti'ye, MHP'ye oy verenlerle de gönül bağım var. Seferihisar Belediye Başkanıyken Sur Belediyesi ile kardeş belediye olduk. Sura kayyum ataması yapıldı. Türkiye'deki ilk kayyum ataması uygulamasıydı. Ben de ertesi gün Konak Meydanı'nda bir basın açıklaması yapıp bunun doğru olmadığını söylemiştim. DEM Parti'nin, o zamanki HDP'nin seçmenleri orada gösterdiğim duruşu asla unutmadılar. Kısacası gönül bağı, sevgi bağıdır. Hatta bir tutku bağıdır. Gönül öyle bir şeydir. Bağlanırsınız ve onun gereğini yapmaya çalışırsınız. Dolayısıyla siyasi bir içerik değil burada kastedilen, insani bir bağdır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ın seçim çalışmalarına katılmamasına ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ın seçim çalışmalarına katılmamasına ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika
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