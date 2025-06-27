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İzmir Ulaşımında Tarihi Yatırımlar

İzmir Ulaşımında Tarihi Yatırımlar
27.06.2025 12:00
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Bilal Saygılı, AK Parti'nin İzmir'e yaptığı ulaşım yatırımlarını ve gelecekteki hedeflerini açıkladı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti hükümetlerinin 23 yılda, İzmir'e kazandırdığı ulaşım yatırımları raporunu paylaşarak, "23 yıldır lafla değil, icraatla konuşuyoruz. 2002'de 431 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 977 kilometreye çıkararak şehrin ulaşım omurgasını yeniden inşa ettik. İzmir Çevre Yolu'nu 55,5kilometre uzunluğunda tamamlayarak, Konak Tüneli'yle şehir içi trafiğine nefes aldırarak, İzmir- İstanbul Otoyolu'yla 8,5 saat süren mesafeyi 3,5 saate indirerek, Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu'nu hizmete açarak, Sabuncubeli Tüneli ile İzmir- Manisa arasını sadece 15 dakikaya düşürerek ulaşımda tarihi adımlar attık. Biz İzmir'e ne verdik diye soranlara, sadece rakamlarla değil; vizyonla, icraatla, eserle cevap veriyoruz." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 2003-2025 yılları arasında AK Parti hükümetlerinin İzmir'e kazandırdığı ulaşım yatırımlarını kamuoyuyla paylaştı. "23 yıldır lafla değil, icraatla konuşuyoruz.' diyen Başkan Saygılı, "Masada değil, sahada yazıyoruz destanları. Yatırımlarımızla, projelerimizle, eserlerimizle sadece bir şehrin değil; gönüllerin, ufukların yollarını açıyoruz. İzmir'e baktığımızda, sadece bir şehir görmedik; bereketin, üretimin, tarih ve kültürün merkezini, Türkiye Yüzyılı'nın öncüsü olacak bir potansiyeli gördük. ve dedik ki: 'İzmir hak ettiği hizmeti alacak!' İzmir, yıllarca bekletilen yatırımları bizimle kavuştu, ulaşımda adeta çağ atladı. AK Parti hükümetleri olarak 245 milyar TL yatırımla İzmir'de yalnızca yollar inşa etmedik; şehirle birlikte hayalleri, umutları ve geleceği birbirine bağladık. 2002'de 431 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 977 kilometreye çıkararak şehrin ulaşım omurgasını yeniden inşa ettik. İzmir Çevre Yolu'nu 55,5kilometre uzunluğunda tamamlayarak, Konak Tüneli'yle şehir içi trafiğine nefes aldırarak, İzmir-İstanbul Otoyolu'yla 8,5 saat süren mesafeyi 3,5 saate indirerek, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nu hizmete açarak, Sabuncubeli Tüneli ile İzmir-Manisa arasını sadece 15 dakikaya düşürerek ulaşımda tarihi adımlar attık." dedi.

"Vizyonla, icraatla, eserle cevap veriyoruz"

"Raylı sistemde ise İzmir'in trafik sorununa çözüm sunan İZBAN'ı inşa ettik." diyerek sözlerine devam eden Başkan Saygılı, "İZBAN ile şehir kuzeyden güneye, Aliağa'dan Selçuk'a 136 kilometrelik hatla birbiriyle buluştu. Bu dev proje, İzmir'in ulaşımda çağ atlamasını sağladı. Adnan Menderes Havalimanı'nı modernize edip, 2002'de 2,3 milyon olan yolcu sayısını 2024'te 11,5 milyona taşıdık. Bergama Çevreyolu'nu, Torbalı'da Kemalpaşa Köprülü Kavşağını yaptık. Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı hızla ilerliyor, 2027'de bitirmeyi hedefliyoruz. Yeni Foça Yat Limanı'nı açtık, Özdere'den Dikili'ye 5 yeni liman için projelerimiz hazır. Bütün bunların yanı sıra sadece2003-2025 yılları arasında; 146 km tek yol yapımı, 552 km BSK kaplama, 308 köprü - 46 bin 404 metre uzunluk, 5 bin 149 km asfalt onarımı, 67 bin 379 m düşey trafik işaretleme, 13 milyon m yatay işaretleme, 865 km oto korkuluk, 12 kaza kara noktası iyileştirmesi, 30 yaya üst geçidi, 165 sinyalizasyon sistemi hayata geçirildi. ve daha niceleri Biz İzmir'e ne verdik diye soranlara, sadece rakamlarla değil; vizyonla, icraatla, eserle cevap veriyoruz. İzmir'e hizmeti lafla değil, asfaltla, rayla, tünelle yazdık. 22 yılda sessiz bir ulaşım devrimi yaptık. ve daha da devam ediyoruz. AK Parti varsa hizmet vardır. İzmir varsa hedef büyüktür." dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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