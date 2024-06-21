Japonya, Rusya'ya Yaptırım Kararı Aldı - Son Dakika
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Politika

Japonya, Rusya'ya Yaptırım Kararı Aldı

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgaline ve saldırılarına destek sağlayan 42 kuruluş ve 11 Rus isme yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu. Yaptırım listesinde Rus savunma şirketi Almaz-Antey, teknoloji devi Rostec, uçak üreticileri İlyuşin ile Tupolev ve elmas üreticisi Alrosa firmaları da yer alıyor. Ayrıca Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Kazakistan ve Özbekistan merkezli şirketlere de yaptırım uygulanacak.

21.06.2024 14:13
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Japonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgaline ve saldırılarına destek sağlayan 42 kuruluş ve 11 Rus isme yaptırım uygulama kararı alındığını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde Batılı ülkelerin yanında yer alarak Moskova'yla arasına mesafe koyan Japonya'dan yeni hamle geldi. Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgaline ve saldırılarına destek sağlayan 42 kuruluş ve 11 Rus isme yaptırım uygulama kararı alındığı bildirildi. Bu çerçevede Rus savunma şirketi Almaz-Antey, teknoloji devi Rostec, uçak üreticileri İlyuşin ile Tupolev ve elmas üreticisi Alrosa firmaları dahil birçok kuruluş ile bazı Rus kamu görevlilerinin yaptırım listesine eklendiği kaydedildi. Yaptırım uygulanacak isimlerin ise Merkez Seçim Komisyonu Sekreteri Natalia Budarina ve diğer 5 komisyon üyesi, Taktik Füzeler Şirketi (KTRV) Genel Müdürü Boris Obnosov, makine imalat şirketi Uralvagonzavod Genel Müdürü Alexander Potapov ve Soyuz Uçak Motoru Bilimsel ve Teknik Kompleksi Baş Tasarımcısı Mkrtich Okroyan, AK Microtech firması Direktörü Andrey Khokhlun ve Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın Bilim ve Eğitim Bakanı Elena Saphurova olduğu belirtildi.

Çin dahil 5 ülkedeki şirketler de yaptırım listesinde

Ayrıca Çin merkezli Alpha Trading Investments, Guangzhou Ausay Technology ve Shenzhen Biguang, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Sun ShipManagement, Hindistan merkezli Si2 Microsystems, Kazakistan merkezli Elem Group ve Özbekistan merkezli Mvizion LLC firmalarına da yaptırım uygulama kararı alındığı ifade edildi. Söz konusu kişi ve kuruluşlara yönelik ticaret kısıtlaması ve mal varlığı dondurma tedbirlerinin uygulanacağı belirtildi.

"Japonya uluslararası toplumla hareket edecek"

Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Japonya'nın Rusya'ya yönelik yaptırımların etkinliğini sürdürmek için "G7 üyeleri ve uluslararası toplumla birlikte hareket etmeye devam edeceğini" ifade etti. - TOKYO

Kaynak: İHA

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