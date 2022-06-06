Kabine toplantısı başladı! Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü Erdoğan'ın yapacağı 3600 ek gösterge açıklamasında - Son Dakika
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Kabine toplantısı başladı! Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü Erdoğan'ın yapacağı 3600 ek gösterge açıklamasında

06.06.2022 16:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından detayları açıklanacak 3600 ek gösterge konusu şu an devam eden Kabine Toplantısı'nın ardından resmen açıklanacak. Yapılan çalışmaya göre maaşlarda yüzde 25'lik bir artış olması bekleniyor.

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin dört gözle beklediği 3600 ek gösterge için kritik gün geldi çattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 3600 ek göstergeyle ilgili raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunmasının ardından dün konuşma yapan Cumhurbaşkanı, detayları kabine toplantısından sonra açıklayacağını söyledi.

"KONUYU ÇÖZDÜĞÜMÜZÜN MÜJDESİNİ VERMEK İSTİYORUM"

Erdoğan, "Çalışan ve emekli memurlarımız ile ilgili 3600 ek gösterge ile bilinen çalışmayı tamamladık ve meclis aşamasına getirdik. Yarınki kabine toplantısı ardından yapacağımız millete sesleniş konuşmamızda bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım. Sadece 4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memurumuzun, emeklilerimizin tamamını ilgilendiren bir formülle bu sorunu çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum" dedi.

ERDOĞAN'IN YAPACAĞI AÇIKLAMA BEKLENİYOR

3600 ek göstergenin de ele alındığı kabine toplantısı, bugün saat 14.50 itibariyle başladı ve 2.5 saat sürdü. Kabine toplantısında 3600 ek göstergeyi bakanlarla istişare eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, detayları kabine toplantısıyla ilgili yapacağı açıklamada duyuracak.

"MAAŞLARININ ÜZERİNE YÜZDE 20-25 KOYARAK HESAPLAYABİLİRLER"

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya CNN Türk ekranlarında, 3600 Ek Gösterge ile maaşlarda yüzde 20-25 aralığında artış beklentisi olduğunu belirtti. Kaya, "3600 ek göstergeyle ilgili kritik gün. Bakanlıklar tarafından bütçeler ve teknik detaylar çalışıldı, raporlar sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek göstergenin detaylarını anlatacak. Ek gösterge ile yüzde 20-25 aralığında maaşlarda artış meydana gelecek. Emeklilerin maaşları da düzenlemeye göre artış olacak. Emekli maaşı 5 bin lira olan polisin maaşı 1200-1300 lira yükselecek. Emekli ikramiyelerinde 40-50 bin lira artış getirecek. Emekli olacakların ikramiyeleri 25 yıllık memurun 200 bin liraysa 40 bin lira artacak ve 240 bin lira alacak. Bunları ortalama verilerden hesaplıyoruz. Kademe ve çalışma yılına göre maaşlar farklılık gösteriyor. Memur ve emekliler maaşlarının üstüne yüzde 20-25 koyarlarsa alacakları yeni maaşı hesaplayabilirler" dedi.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

YORUMLAR (1)
  • Emekli Tahminci: Ögretmene verilmiş diye duydum önceden yazık ki bu tasarida polis var diye verilmiyor,yoksa bu yasa 2018 den gecerli çıkardı ne yazik ki 4 yildir boş bir hazırlık Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Kabine toplantısı başladı! Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü Erdoğan'ın yapacağı 3600 ek gösterge açıklamasında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kabine toplantısı başladı! Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü Erdoğan'ın yapacağı 3600 ek gösterge açıklamasında - Son Dakika
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