Kabine üyelerinden edebiyatçı Rasim Özdenören için taziye mesajları

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybeden edebiyatçı Rasim Özdenören için bazı bakanlar taziye mesajı yayımladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Bozdağ, mesajında, "7 Güzel Adam'ın son temsilcisi, usta edebiyatçı, milli ve manevi değerlerimizin müdafisi Rasim Özdenören ağabeyin vefatı hepimizi derinden üzdü. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır dilerim. Mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da Twitter hesabından, "Gül Yetiştiren Adam" etiketiyle, "Türk edebiyatında ve düşünce dünyasında eşsiz bir yere sahip, gerçek bir münevver olan Rasim Özdenören'in vefatını büyük teessürle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve dostlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Güzel izler bıraktı." paylaşımını yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yedi Güzel Adam'ın son sesi, edebiyat dünyamızın çınarı, 'Gül Yetiştiren Adam' Rasim Özdenören ağabey bugün ebedi aleme irtihal eyledi. Rabb'im mekanını cennet eylesin, ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da fikir dünyasının öncülerinden, kitaplarıyla, duruşuyla, yaşayışıyla "Müslümanca düşünme" ve "Müslümanca yaşama"nın güzide bir örneği olan Rasim Özdenören'e Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve edebiyat camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmur Özer, taziye mesajında, "Fikriyatımızın 'Gül Yetiştiren Adam'ını kaybetmenin hüznü içindeyiz. Türk edebiyatının öncü ve güçlü kalemlerinden Rasim Özdenören'e Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun."ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Ankara Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi görmekte olan yazar, öykücü ve düşünür Rasim Özdenören aramızdan ayrıldı. Ağabeyimizi kaybettik. Üstadımızı kaybettik. O, Yedi Güzel Adam'ın bu hayattaki sonuncusuydu. Hepimizin başı sağ olsun. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz." mesajını paylaştı.