Kadın model Simurg Sarsılmaz, Diyarbakır\'da muhtar adayı oldu

Ne diyeceği merak konusuydu! Emre'den Fenerbahçelilerin ettiği küfürlere yanıt

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0 kazandıkları Fenerbahçe maçından sonra açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe taraftarlarının kendisine yönelik küfürlü tezahürat yapmasına değinen genç antrenör, "Fenerbahçeli Emre'yim ben. İnsanlar da bana bunu hissettirdi. Bunu yaşayacağımı düşünmemiştim. Söyleyecek bir şey yok" dedi.