"Kravat" ve iyi hal indirimi bitiyor: Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik teklif komisyondan geçti, cezalar katlanıyor - Son Dakika
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"Kravat" ve iyi hal indirimi bitiyor: Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik teklif komisyondan geçti, cezalar katlanıyor

30.03.2022 09:11
"Kravat" ve iyi hal indirimi bitiyor: Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik teklif komisyondan geçti, cezalar katlanıyor

Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda dün gece kabul edildi. Buna göre 'kasten öldürme' suçunun kadına karşı işlenmesi halinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilecek. Israrlı takip olarak nitelendirilen fiiller suç olacak. Bu suçu işleyenler de alt aydan iki yıla kadar hapis cezası alacak.

TBMM Adalet Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'ın imzasını taşıyan, Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başkanlığında toplandı. AK Partili Çam'ın komisyonda teklif hakkında sunum yapmasının ardından teklifin geneli üzerindeki görüşmelere geçildi. Teklif, komisyonda yapılan görüşmelerin ardından kabul edildi.

ISRARLI TAKİBE HAPİS CEZASI GELİYOR

Adalet Komisyonu'nda kabul edilen teklifle, 'ısrarlı takip' ceza kanununa ilk kez giriyor. Israrlı takibe 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu suç çocuğa veya boşandığı eşe karşı işlenirse ya da mağdurun konutunu, okulunu terk etmesine yol açarsa ceza artacak.

EZİYETİN CEZASI 2 BUÇUK YILDAN, İŞKENCENİN CEZASI 5 YILDAN BAŞLAYACAK

Teklifle, sadece eşe veya boşanmış eşe değil, bütün kadınlara karşı işlenen, kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarında da ceza artacak. Tehdidin cezası en az 9 ay hapis cezası olacak. Kadınlara yönelik eziyetin cezası 2 buçuk yıl, işkencenin cezası ise 5 yıl hapisten başlayacak. İyi hal indirimine de sınırlandırılma getirilecek.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET

Teklifle, kadına karşı işlenen veya sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen şiddetin cezası da katlanacak. Kasten yaralama, katalog suç kapsamına alınarak tutuklu yargılama kolaylaştırılacak. Mağdur hem kadın hem de sağlık personeli ise cezası ayrı ayrı katlanacak. Kasten yaralama suçunun, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi ya da canavarca hisle işlenmesi halleri de katalog suç olacak.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MESLEKİ SORUMLULUK KURULU

Kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşları ile vakıf üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının, sağlık mesleğinin icra ederken muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle yapılan soruşturmalar hakkında Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanacak. Soruşturma izni, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından verilecek. Kurul, özel sağlık kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensupları bakımından il sağlık müdürlüklerinde görevli başkan veya yardımcılarını da ön inceleme yapmak üzere görevlendirebilecek. Düzenlemenin önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde olması bekleniyor.

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Adalet Komisyonu toplandı Adalet Komisyonu toplandı

Lütfiye Selva Çam, Adalet Komisyonu, Ankara, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika 'Kravat' ve iyi hal indirimi bitiyor: Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik teklif komisyondan geçti, cezalar katlanıyor - Son Dakika


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