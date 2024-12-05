Kadınlara Seçme Hakkı'nın 90. Yıldönümü

Politika

TBMM başkanı Kurtulmuş, Kadınşlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 90. Yıldönümünde konuştu

Kurtulmuş:

"Bugün öğretim üyelerimizin yüzde 51'inin kadın olması bir tesadüf değil, on yıllar hatta yüz yıllar boyunca süren mücadelenin çok değerli bir sonucudur"

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 119 kadın arkadaşımızın çeşitli partilerin çatısı altında var olması ve Türkiye'nin en büyük yasama ve denetleme fonksiyonunu icra eden demokrasinin tecelligahı olan meclisimizde görev alması da bir tesadüf değildir"

ANKARA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bugün öğretim üyelerimizin yüzde 51'inin kadın olması bir tesadüf değil, on yıllar hatta yüz yıllar boyunca süren mücadelenin çok değerli bir sonucudur. Yine aynı şekilde bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 119 kadın arkadaşımızın çeşitli partilerin çatısı altında var olması ve Türkiye'nin en büyük yasama ve denetleme fonksiyonunu icra eden demokrasinin tecelligahı olan meclisimizde görev alması da bir tesadüf değildir" dedi.

Kurtulmuş, Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 90. Yıl dönümünde TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen törene katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın milletvekilleri, yabancı misyon şefleri ve diğer yetkililer katıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ise Sadece Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını kazandığı günü hatırlamak bakımından değil, Türkiye'de kadınların siyasette, devlet yönetiminde, ülke yönetiminde elde ettikleri kazanımları bir kez daha gözden geçirmek, ileriye doğru hedeflerinin yenilemek bakımından da önemli bir gün olduğunu söyledi. Kurtulmuş, Mecliste önce 17, sonradan gerçekleşen yenileme seçimiyle birlikte 18 kadın ile TBMM'de erkeklerle birlikte yer aldıklarını belirterek, "O Anayasa değişikliğini yapan Meclisi'nde tamamı erkek. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türk kadını seçme ve seçilme hakkını veren o mücadeleye katkı sunan çok değerli büyüklerimizi, Türkiye'de kadın haklarının gelişmesinde emeği olan değerli geçmiş geçmişimizi şükranla minnetle yad ediyoruz. Bugün öğretim üyelerimizin yüzde 51'inin kadın olması bir tesadüf değil, on yıllar hatta yüz yıllar boyunca süren mücadelenin çok değerli bir sonucudur. Yine aynı şekilde bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 119 kadın arkadaşımızın çeşitli partilerin çatısı altında var olması ve Türkiye'nin en büyük yasama ve denetleme fonksiyonunu icra eden demokrasinin tecelligahı olan meclisimizde görev alması da bir tesadüf değildir. Bundan sonra hep beraber hepimizin vazifesi TBMM'de kadın temsilinin arttırılması için gayret sarf etmek, hep beraber bu mücadeleyi sürdürmektir. Kadınların temsilini sadece rakam, sadece kota, sadece bir takım istatistik olarak görmenin de fevkalade büyük bir yanılgı olduğunun altını çizerim. Kadınların temsili aynı zamanda bir nitelik yükseltilmesiyle ilgili eşzamanlı olan bir harekettir. Türk toplumunun niteliğinin arttırılması, demokrasinin standartlarının yükseltilmesi, adalet ve katılımcılığın arttırılması için hiç şüphesiz kadın katılımcılığı sadece TBMM'de değil, sadece siyasette değil, iç dünyasında, sanat dünyasında, kültür dünyasında, büyükelçilerimizin arasında yöneticilerimizin arasında artacaktır" dedi.

Kurtulmuş, başörtüsü tartışması yapılmadığını söyleyerek, "Kadınların kendi inandıkları kıyafetlerle gelmeleri konusunda ne kadar çifte standartlı oldukları, ne kadar ikiyüzlü oldukları da Türk siyasetinin unutulmaz sayfaları arasında yer almıştır. Çok şükür artık bu tartışma geride kaldı. Türkiye'nin her yerinde devletin her bir biriminde başörtülü, başı açık hiçbir ayrılık gözetmeksizin tam manasıyla kadınlarımız arasında bir fırsat eşitliği sağlanmış ve bu uygulamaya konulmuştur. Bundan dolayı büyük bir memnuniyet diliyorum. Meclis arkadaşlarımız burada. Artık hiç kimse kimin başının örtülü, kimin başının açık olduğu ile ilgilenmiyor bile. Üniversitelerde hangi hocanın başında başörtüsünün olduğu, hangisinde olmadığıyla kimse ilgilenmiyor. Ne hocalar ilgileniyor, ne öğrenciler ilgileniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde başörtüsü takan generalimizin varlığı kimseyi rahatsız etmiyor, etmemelidir. Türkiye'de başörtülü valilerimizin olması, başörtülü savcılarımızın yargıçlarımızın olması kimseyi rahatsız etmiyor, etmemelidir. Bu artık lakayt bir tartışmadır" şeklinde konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş ise her bir kadının hak, fırsat ve imkanlardan adil bir şekilde yararlanmalarını sağladıklarını belirterek, "Anayasa başta olmak üzere temel kanunlarda, kadın erkek eşitliğini gözeten, pozitif ayrımcılığı destekleyen, her türlü şiddeti ve ayrımcılığı ortadan kaldıran düzenlemeleri hayata geçirdik. Siyasi temsil oranını yükseltmek, kadın girişimciliğini desteklemek ve çalışma hayatında fırsat eşitliğini sağlamak için pek çok reform gerçekleştirdik. Bu çalışmalarla, bugün millet iradesinin tecelli ettiği bu çatı altında, kadın milletvekili oranı yüzde 20'lere ulaşmış durumdadır" diye konuştu.

Göktaş, 2023 yılında kadın öğretim görevlisi oranının yüzde 51,6'ya yükseldiğini kaydederek, "Kamuda çalışan kadın oranı yüzde 42,66'ya ulaştı. Kadın büyükelçi oranı yüzde 27,3 oldu. Kadın istihdam oranı yüzde 32,5'e, kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 37,4'e yükseldi. Kız çocuklarının okullaşma oranını artırarak geleceğin başarılı kadınlarını yetiştirmeye devam ediyoruz. Çünkü toplumun güçlü ve sağlam temeller üzerinde yükselmesi, ancak her alanda güçlü kadınlarla mümkündür" şeklinde konuştu.