Kadınlara Seçme Hakkı'nın 90. Yıldönümü - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kadınlara Seçme Hakkı'nın 90. Yıldönümü

Geniş Video İzle

TBMM Başkanı Kurtulmuş, kadınların seçme ve seçilme hakkının 90. yılını kutladı.

05.12.2024 18:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM başkanı Kurtulmuş, Kadınşlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 90. Yıldönümünde konuştu

Kurtulmuş:

"Bugün öğretim üyelerimizin yüzde 51'inin kadın olması bir tesadüf değil, on yıllar hatta yüz yıllar boyunca süren mücadelenin çok değerli bir sonucudur"

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 119 kadın arkadaşımızın çeşitli partilerin çatısı altında var olması ve Türkiye'nin en büyük yasama ve denetleme fonksiyonunu icra eden demokrasinin tecelligahı olan meclisimizde görev alması da bir tesadüf değildir"

ANKARA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bugün öğretim üyelerimizin yüzde 51'inin kadın olması bir tesadüf değil, on yıllar hatta yüz yıllar boyunca süren mücadelenin çok değerli bir sonucudur. Yine aynı şekilde bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 119 kadın arkadaşımızın çeşitli partilerin çatısı altında var olması ve Türkiye'nin en büyük yasama ve denetleme fonksiyonunu icra eden demokrasinin tecelligahı olan meclisimizde görev alması da bir tesadüf değildir" dedi.

Kurtulmuş, Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 90. Yıl dönümünde TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen törene katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın milletvekilleri, yabancı misyon şefleri ve diğer yetkililer katıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ise Sadece Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını kazandığı günü hatırlamak bakımından değil, Türkiye'de kadınların siyasette, devlet yönetiminde, ülke yönetiminde elde ettikleri kazanımları bir kez daha gözden geçirmek, ileriye doğru hedeflerinin yenilemek bakımından da önemli bir gün olduğunu söyledi. Kurtulmuş, Mecliste önce 17, sonradan gerçekleşen yenileme seçimiyle birlikte 18 kadın ile TBMM'de erkeklerle birlikte yer aldıklarını belirterek, "O Anayasa değişikliğini yapan Meclisi'nde tamamı erkek. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türk kadını seçme ve seçilme hakkını veren o mücadeleye katkı sunan çok değerli büyüklerimizi, Türkiye'de kadın haklarının gelişmesinde emeği olan değerli geçmiş geçmişimizi şükranla minnetle yad ediyoruz. Bugün öğretim üyelerimizin yüzde 51'inin kadın olması bir tesadüf değil, on yıllar hatta yüz yıllar boyunca süren mücadelenin çok değerli bir sonucudur. Yine aynı şekilde bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 119 kadın arkadaşımızın çeşitli partilerin çatısı altında var olması ve Türkiye'nin en büyük yasama ve denetleme fonksiyonunu icra eden demokrasinin tecelligahı olan meclisimizde görev alması da bir tesadüf değildir. Bundan sonra hep beraber hepimizin vazifesi TBMM'de kadın temsilinin arttırılması için gayret sarf etmek, hep beraber bu mücadeleyi sürdürmektir. Kadınların temsilini sadece rakam, sadece kota, sadece bir takım istatistik olarak görmenin de fevkalade büyük bir yanılgı olduğunun altını çizerim. Kadınların temsili aynı zamanda bir nitelik yükseltilmesiyle ilgili eşzamanlı olan bir harekettir. Türk toplumunun niteliğinin arttırılması, demokrasinin standartlarının yükseltilmesi, adalet ve katılımcılığın arttırılması için hiç şüphesiz kadın katılımcılığı sadece TBMM'de değil, sadece siyasette değil, iç dünyasında, sanat dünyasında, kültür dünyasında, büyükelçilerimizin arasında yöneticilerimizin arasında artacaktır" dedi.

Kurtulmuş, başörtüsü tartışması yapılmadığını söyleyerek, "Kadınların kendi inandıkları kıyafetlerle gelmeleri konusunda ne kadar çifte standartlı oldukları, ne kadar ikiyüzlü oldukları da Türk siyasetinin unutulmaz sayfaları arasında yer almıştır. Çok şükür artık bu tartışma geride kaldı. Türkiye'nin her yerinde devletin her bir biriminde başörtülü, başı açık hiçbir ayrılık gözetmeksizin tam manasıyla kadınlarımız arasında bir fırsat eşitliği sağlanmış ve bu uygulamaya konulmuştur. Bundan dolayı büyük bir memnuniyet diliyorum. Meclis arkadaşlarımız burada. Artık hiç kimse kimin başının örtülü, kimin başının açık olduğu ile ilgilenmiyor bile. Üniversitelerde hangi hocanın başında başörtüsünün olduğu, hangisinde olmadığıyla kimse ilgilenmiyor. Ne hocalar ilgileniyor, ne öğrenciler ilgileniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde başörtüsü takan generalimizin varlığı kimseyi rahatsız etmiyor, etmemelidir. Türkiye'de başörtülü valilerimizin olması, başörtülü savcılarımızın yargıçlarımızın olması kimseyi rahatsız etmiyor, etmemelidir. Bu artık lakayt bir tartışmadır" şeklinde konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş ise her bir kadının hak, fırsat ve imkanlardan adil bir şekilde yararlanmalarını sağladıklarını belirterek, "Anayasa başta olmak üzere temel kanunlarda, kadın erkek eşitliğini gözeten, pozitif ayrımcılığı destekleyen, her türlü şiddeti ve ayrımcılığı ortadan kaldıran düzenlemeleri hayata geçirdik. Siyasi temsil oranını yükseltmek, kadın girişimciliğini desteklemek ve çalışma hayatında fırsat eşitliğini sağlamak için pek çok reform gerçekleştirdik. Bu çalışmalarla, bugün millet iradesinin tecelli ettiği bu çatı altında, kadın milletvekili oranı yüzde 20'lere ulaşmış durumdadır" diye konuştu.

Göktaş, 2023 yılında kadın öğretim görevlisi oranının yüzde 51,6'ya yükseldiğini kaydederek, "Kamuda çalışan kadın oranı yüzde 42,66'ya ulaştı. Kadın büyükelçi oranı yüzde 27,3 oldu. Kadın istihdam oranı yüzde 32,5'e, kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 37,4'e yükseldi. Kız çocuklarının okullaşma oranını artırarak geleceğin başarılı kadınlarını yetiştirmeye devam ediyoruz. Çünkü toplumun güçlü ve sağlam temeller üzerinde yükselmesi, ancak her alanda güçlü kadınlarla mümkündür" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Politika, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Kadınlara Seçme Hakkı'nın 90. Yıldönümü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:18 Esad’a bugüne kadar ki en ağır darbe Muhaliflerin aldığı Hama’nın önemi saymakla bitmez Esad'a bugüne kadar ki en ağır darbe! Muhaliflerin aldığı Hama'nın önemi saymakla bitmez
18:07 Suriye’de köşeye sıkışan rejim, reşit olmayanları bile zorla silah altına almaya başladı Suriye'de köşeye sıkışan rejim, reşit olmayanları bile zorla silah altına almaya başladı
17:53 Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, Yanıltıcı Bilgi Yayma Suçlamasıyla Tutuklandıktan Sonra Tahliye Edildi Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, Yanıltıcı Bilgi Yayma Suçlamasıyla Tutuklandıktan Sonra Tahliye Edildi
17:16 Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti
16:49 Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi
00:56 Metrobüsten düşen yolcu dehşet anlarını anlattı: Patlama sesi geldi, o an düştüm, bilincimi kaybettim Metrobüsten düşen yolcu dehşet anlarını anlattı: Patlama sesi geldi, o an düştüm, bilincimi kaybettim
00:47 Muhaliflerden Halep kararı: Şehrin idaresini devretmeye hazırız Muhaliflerden Halep kararı: Şehrin idaresini devretmeye hazırız
00:17 Katar Emiri için ziyafet veren Kral Charles Arapça konuştu Katar Emiri için ziyafet veren Kral Charles Arapça konuştu
23:48 Vanspor’a penaltılarda yenilen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti Vanspor'a penaltılarda yenilen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti
23:47 Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti
23:37 ABD’yi sarsan suikastın görüntülerine ulaşıldı Dev şirketin CEO’sunu öldürdükten sonra kaçan saldırganı bulana ödül verilecek ABD'yi sarsan suikastın görüntülerine ulaşıldı! Dev şirketin CEO'sunu öldürdükten sonra kaçan saldırganı bulana ödül verilecek
23:36 Akkuyu NGS Yemekhane Kavgası Akkuyu NGS Yemekhane Kavgası
23:13 “Yenidoğan Çetesi“ duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi "Yenidoğan Çetesi" duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 19:43:04. #1.11#
SON DAKİKA: Kadınlara Seçme Hakkı'nın 90. Yıldönümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.