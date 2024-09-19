Hakkında siyasi yasak getirilen Belediye Başkanı Kadir Aydar: Ceyhan halkının iradesine ipotek koydular

Politika

Hostes ve polisle kavga eden Dilan Çıtak geri adım atmadı! Yaptığını böyle savundu

Aksaray\'da dehşet! Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü

Adana'da, hakkında yerel mahkemece 'tehdit' suçundan verilen 2 yıl 1 aylık hapis cezası Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nce onanan ve mahkumiyet süresince siyasi yasak getirilen Ceyhan Belediye Başkanı CHP'li Kadir Aydar, kararı Ceyhan halkının siyasi tercihlerine ipotek koyma girişimi olarak değerlendirdi.

CHP'Lİ KADİR AYDAR'A SİYASİ YASAK

Adana 8. Bölge Adliye Mahkemesi, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın istinaf incelemesinde bulunan ve tehdit suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına ilişkin dosyayı karara bağladı. Buna göre, Kadir Aydar hakkındaki karar oy çokluğu ile onandı. 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 45 oy oranına ulaşan Başkan Aydar'a 2 yıl 1 ay hapis cezası verilirken, Aydar hakkında siyasi yasak da getirildi. Muhalif üye tarafından şikâyetin 13 ay sonra yapılması, herhangi bir tanığın bulunmaması, mağdurların sürekli beyan değiştirmeleri gözetilerek, kararın bozulması ve tüm sanıkların atılı suçtan beraat etmeleri gerektiği muhalefet şerhinde vurgulandı.

"KARAR ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE ONANIYOR"

Mahkeme sürecinin alışılmadık bir hızda sonuçlandığını söyleyen Aydar, "16 Mayıs'ta ilk derece mahkemesi siyasi yasak kararı veriyor, 16 Temmuz'da istinaf mahkemesine gidiyor ve bugün, eylül ayında, karar çok hızlı bir şekilde onanıyor" diye konuştu.

"CEYHAN HALKININ İRADESİNE İPOTEK KOYMAK ANLAMINA GELİR"

Mahkemenin oy çokluğuyla aldığı kararını eleştiren Aydar, "Oy çokluğuyla, bir hakimin muhalefet şerhine rağmen, 2'ye karşı 1 oyla karar veriliyor. Bu karar, Ceyhan halkının iradesine ipotek koymak anlamına gelir. 25 ay ceza veriliyor, 24 ay olsaydı siyasi yasak gerekmeyecekti. Siyasi olmayan isimler beraat ederken, siyasi isimlere yasak getiriliyor" dedi. Yerel mahkemenin mayıs ayında verdiği kararın temmuzda istinafa taşındığını ve eylül ayında onandığını hatırlatan Aydar, Ceyhan halkının iradesine çok hızlı bir şekilde ipotek konulduğunu söyledi.