Kahire'de Ateşkes Müzakereleri - Son Dakika
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Politika

Kahire'de Ateşkes Müzakereleri

Hamas yetkilileri, Mısır, Katar ve Türkiye'nin ateşkes için çaba sarf ettiğini açıkladı.

02.12.2024 15:50
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İsmi açıklanmayan Hamas yetkilisi, dün Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen ateşkes müzakerelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Mısır, Katar ve Türkiye ateşkes ve esir değişimi konusunda bir anlaşmaya varmak için büyük çaba sarf ediyor" dedi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde yoğun saldırılarını sürdürürken, ateşkes müzakereleri Mısır'ın başkenti Kahire'de sürüyor. İsmi açıklanmayan 2 Hamas yetkilisinin Fransız haber ajansı AFP'ye müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yetkililer, Hamas heyetinin dün Kahire'de gerçekleştirilen müzakerelerde Mısır Genel İstihbarat Servisi Direktörü Hasan Mahmud Reşad ve bazı istihbarat yetkilileriyle görüştüğünü bildirdi. Hamas yetkilisi, "Heyet, savaşı ve saldırganlığı durdurmanın, yardım getirmenin ve Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah kapısını açmanın yollarını görüştü" dedi.

Diğer Hamas yetkilisi ise açıklamasında, "Mısır, Katar ve Türkiye ateşkes ve esir değişimi konusunda bir anlaşmaya varmak için büyük çaba sarf ediyor" ifadelerini kullandı. Yetkili, "Halkımız, savaşı durdurması ve Lübnan'da olduğu gibi bir anlaşmaya varması için Netanyahu üzerinde ABD baskısı ile birlikte uluslararası baskı bekliyor" ifadelerini kullandı. - KAHİRE

Kaynak: İHA

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