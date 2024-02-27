Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, İsrail\'in Gazze\'deki insanlık suçlarını belgeledi

Politika

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, hazırladıkları " Gazze: İnsanlığın Felaketi Özel Raporu"nda, İsrail'in işlediği insanlık suçlarını, hak ihlallerini, toplu cezalandırmaları delillendirdiklerini belirtti.

Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunca (KDK) hazırlanan "Gazze: İnsanlığın Felaketi Özel Raporu"nun açıklandığı Meclis Tören Salonu'ndaki programda yaptığı konuşmada, KDK'nin insan hakları ihlallerine yönelik çalışmalar yaptığını belirtti.

KDK'nin raporunda, İsrail'in Gazze'deki katliamlarının, soykırım ve insanlığa karşı savaş suçlarının delilleriyle ortaya konulduğunu dile getiren Malkoç, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgal edildiğini vurguladı.

Malkoç, 16 yıldır havadan, karadan, denizden kuşatılan Gazze'nin dünyanın en büyük "açık hava hapishanesi" haline getirildiğini ifade etti.

Gazze'nin 7 Ekim 2023'ten itibaren dünyanın en büyük çocuk mezarlığına dönüştürüldüğünü söyleyen Malkoç, dünyanın gözü önünde eşi benzeri görülmemiş bir felaketin, katliamın yaşandığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Gazze, 2 milyon 200 bin nüfusa sahiptir. 65 bin ton bomba Gazzelilerin üzerine yağmur gibi yağdırıldı. Bunun bir diğer anlamı da şu; Amerikalıların Hiroşima veya Nagazaki'ye attığı bir bombanın en az üç katı tesirinde bomba bir avuç toprakta, çok kısa bir coğrafyada, yaklaşık 2,5 milyon insanın üzerine bırakıldı. İsrail aynı zamanda geçmişte hiç görülmedik bir şekilde gıdayı ve açlığı silah olarak kullanmaktadır."

"Şüpheye yer bırakmayacak şekilde belgeye bağladık"

İsrail'in, Filistinlileri 4 bin 500 yıldan beri yaşadığı topraklardan kovmaya çalıştığının altını çizen Malkoç, Gazze'de dünyanın en ileri teknolojilerine sahip silahların, fosfor bombalarının kullanıldığını aktardı.

Raporun üç bölümden oluştuğunu belirten Kamu Başdenetçisi Malkoç, şunları kaydetti:

"Gazze'de insan hakları, hukuk, demokrasi, adalet, insanlık maalesef iflas etmiştir. Kamu Denetçiliği Kurumu olarak, bir insan hakları kurumu olarak, 21'inci yüzyılın en büyük felaketlerinden birini yaşayan Filistinlilerin uluslararası sözleşmelerde yazılan, korunan haklarını yine uluslararası sözleşmelerin ışığı altında 7 Ekim'den sonra yaşananları yorumlamadan bizzat belgelemeye ve delillendirmeye çalıştık. İsrail'in işlediği insanlık suçlarını, hak ihlallerini, toplu cezalandırmalarını tespit ederek delillendirdik. Çocuklar, kadınlar, engelliler, hastaneler, gazeteciler gibi 10 farklı başlık altında savaş suçlarını, soykırımı, insanlığa karşı işlenen suçları, şüpheye yer bırakmayacak şekilde bu raporda belgeye bağladık."

Şeref Malkoç, İsrail'in katliamının hafızalara "Gazze soykırımı" olarak kazınacağını, soykırımı yapanların, insanlığa karşı suç işleyenlerin uluslararası mahkemelerde yargılanacağını söyledi.

KDK'nin raporunun, uluslararası hukuk açısından bir delil niteliğinde olacağını vurgulayan Malkoç, İngilizce hazırlanan raporun başka dillere de çevrileceğini bildirdi.

Malkoç, raporun Uluslararası Adalet Divanına, Uluslararası Ceza Mahkemesine, insan hakları kurumlarına, üniversitelere, fakültelere ve sivil toplum kuruluşlarına gönderileceğini ifade etti.

Raporun hazırlanmasına katkı sunanları kutlayan Malkoç, desteğinden dolayı da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a teşekkür etti.