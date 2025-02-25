Kanada, Rusya'ya Yaptırımları Genişletti - Son Dakika
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Politika

Kanada, Rusya'ya Yaptırımları Genişletti

Kanada, 76 kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladı, Rusya'nın savunma sanayisine destek sağlayanlar da listede.

25.02.2025 13:31
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Kanada yönetimi, Rusya'ya baskıyı sürdürmek amacıyla 76 kişi ve kuruma yaptırım uyguladı.

Kanada, Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletti. Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Moskova yönetimi üzerindeki baskıyı sürdürmek için Rus savunma sanayisine destek sağlayan, Ukraynalı çocukların zorla Rusya'ya transferinde yer alan ve aralarında üst düzey Rus hükümet yetkilileri ile oligarkların bulunduğu 76 kişi ve kuruluşun yaptırım listesine alındığı ifade edildi. Kanada'nın hidrokarbonlar da dahil olmak üzere yaptırıma tabi malların transferindeki rolleri nedeniyle 109 gemiye de yaptırım uygulayarak Rusya'nın gölge filosuna karşı harekete geçtiği aktarıldı. Gemilerin 92'sinin petrol tankeri, 9'unun LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) gemisi, 8'inin ise İran ile Kuzey Kore'den Rusya'ya silah ve diğer malzemeleri taşıyan gemiler olduğu belirtildi.

Kanada'nın Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden, ağır ve sistematik insan hakları ihlallerine ortak olan toplam 3 binden fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladığı vurgulandı.

Rusya Savunma Bakanı ve yardımcısı yaptırım listesinde

Yayınlanan belgeye göre yaptırım uygulanan önemli isimler arasında Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivileva, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı ve Anavatan Savunucuları Vakfı Başkanı Anna Tsivileva, Primorsky Bölge Valisi Oleg Kozhemyako, Rusya Kayak Federasyonu Başkanı Elena Vyalbe, Rus Bakır Şirketi (RCC) Kurucusu Igor Altushkin, gazetecisi Vladimir Pozner ve iş adamı Vasili Anisimov bulunuyor.

Yaptırıma tabi tutulan kuruluşlar arasında ise Rusya Hava Kuvvetleri, Rusya Savunma Bakanlığı Nükleer, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Güçleri, Artek Çocuk Merkezi, Akmat Kadyrov Vakfı, Rus Bakır Şirketi, 924. Devlet İnsansız Havacılık Merkezi, Askeri Ulaştırma Havacılık Komutanlığı, Olya Limanı ve İnternet Geliştirme Enstitüsü (IRI) yer alıyor. - OTTAWA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kanada, Rusya'ya Yaptırımları Genişletti - Son Dakika

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