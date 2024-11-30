Kanuni Bulvarı Projesi'nde İnceleme

Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da yapımı devam eden Kanuni Bulvarı- Değirmendere Bağlantı Yolu ve Değirmendere Tünelleri'nde incelemelerde bulundu.

Yetkililerden çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi alan Uraloğlu, söz konusu projenin, Kanuni Bulvarı'nı Boztepe Kavşağı üzerinden Değirmendere Tüneli'nin açılmasıyla Maçka Yolu'na bağlayacak çok önemli bir proje olduğunu söyledi.

Uraloğlu, Karadeniz Sahil Yolu ile Maçka Yolu bağlantısını sağlayan ve 3 gidiş, 3 geliş şeritli olmak üzere 1970 metre çift tüp olarak projelendirilen Değirmendere Tüneli'nde bugüne kadar her iki tüpte kazı destekleme çalışmalarını tamamladıklarını belirtti.

Sağ tüpte nihai beton kaplama imalatını bitirdiklerini anlatan Uraloğlu, sol tüpte ise 503 metre nihai beton kaplama imalatı yapılarak yüzde 26 gerçekleşmeye eriştiklerini ifade etti.

Uraloğlu, tünel girişinde yer alan ve Kaymaklı Mahallesi'nin bağlantısını sağlayacak aç-kapa yapılarının da imalatlarına başladıklarını vurgulayarak "Kanuni Bulvarı Bağlantı Yolu'nu Trabzon-Maçka istikametindeki devlet yoluna bağlayacak Değirmendere Tüneli girişi üst geçit köprüsünü de tamamladık." dedi.

Değirmendere Tüneli ile Kanuni Bulvarı'ndan gelen taşıt trafiğini geçici olarak Değirmendere Kavşağı'na bağlayacak kesimde yol yapım çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Uraloğlu, "Değirmendere Tünel hattı tamamlandığında mevcut projenin Sahil Yoluna bağlantısı ve Değirmendere mevkisinde trafiğin rahatlamasını da sağlayacağız. Ayrıca Değirmendere Kavşağı'na bağlanacak kolla projenin Kanuni Bulvarı Projesi'ne entegrasyonunu da sağlamış olacak ve Çukurçayır Mahallesi'nin Sahil Yolu'na ulaşımını rahatlatmış olacağız." diye konuştu.

"Şehir içi trafiğine hizmet eden en önemli kesim tamamlandı"

Bakan Uraloğlu, Kanuni Bulvarı Yolu'ndaki çalışmaların Trabzon şehir içi trafiğinde yaşanan yoğunluğun çözümünü doğrudan ilgilendiren bir proje olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Proje bünyesinde ana yol üzerinde 22 adet köprülü kavşak ile imar ve bağlantı yolları üzerinde 6 adet hemzemin kavşak, toplam uzunluğu 6,4 kilometre olan 8 adet çift tüp ve 441 metre uzunluğunda 1 adet tek tüp olmak üzere toplam 17 adet tünel ve ana yolda toplam uzunluğu 6,24 kilometre olan 31 adet çift köprü ile kavşak kolları ve imar yolu bağlantılarında toplam uzunluğu 2,7 kilometre olan 24 adet tek köprü bulunuyor. Kanuni Bulvarı Projesi kapsamında bugüne kadar toplam uzunluğu 4 bin 668 metre olan çift tüp, Akyazı, Beşirli, Bahçecik, Boztepe Tünelleri ile uzunluğu 441 metre olan tek tüp, Akyazı Bağlantı Tüneli de dahil olmak üzere 19,3 kilometrelik kesimi 3 şerit gidiş, 3 şerit geliş olarak bitümlü sıcak kaplamalı bölünmüş yol standardında tamamladık ve trafiğe açtık. Aslında şehir içi trafiğine hizmet eden en önemli kesim tamamlandı diyebiliriz."

Boztepe Kavşağı'ndan başlayıp Çukurçayır Kavşağı'na kadar olan 2 kilometrelik kesimde de çalışmalara devam ettiklerini belirten Abdulkadir Uraloğlu, buradaki Çukurçayır-1 Tüneli'nde kazı ve nihai beton kaplama çalışmalarını bitirdiklerini söyledi.

Tünelin üstyapı çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Bakan Uraloğlu, 2 kilometrelik bu kesimi de 2025'te tamamlayarak trafiğe açmayı hedeflediklerini ifade etti.

Güney Çevre Yolu'ndaki çalışmalara da değinen Uraloğlu, şöyle devam etti:

"32 metre genişliğinde, 3 gidiş 3 geliş şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa ettiğimiz Güney Çevre Yolu'muzun toplam uzunluğu 43,8 kilometredir. Akçaabat Mersin'den başlayarak Ortahisar ve Yomra ilçelerinde şehrin güneyinden devam ederek Arsin ilçesinden tekrar Karadeniz Sahil Yolu'na bağlanacak yolumuz sayesinde transit trafik, şehir içi trafiğinden ayrılmış olacak. Böylece hem kent içi hem de kent geçişinde ulusal ve uluslararası trafik rahatlayacak. Şu anda yapımı devam eden 16,5 kilometre uzunluğundaki birinci kesim Mersin'den ayrılıp mevcut Sahil Yolu'nun güneyinden geçerek Sera Gölü Kavşağı'nda son buluyor. Sera Gölü Kavşağı'ndan Karadeniz Sahil Yolu'nun Yıldızlı Yonca Kavşağı'na ve Kanuni Bulvarı'na bağlanacak şekilde inşa ediliyor."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, çalışmalar devam ederken bir yandan da kamulaştırma işlemlerinin sürdüğünü vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Projeyle, Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçaabat-Arsin arasında kalan kesiminde şehir içi ve özellikle Sarp Sınır Kapısı'na giden ağır transit trafik birbirinden ayrılacak. Ulusal ve uluslararası trafiğin çevre yolu üzerinden hızlı ve kesintisiz ulaşımını tesis ederek sahil kesimindeki yoğunluğun rahatlatılmasıyla kentte her yöne maksimum trafik erişilebilirliği sağlayacağız. Araçların egzoz emisyonunu da azaltarak şehir geçişindeki hava kirliliğinin önüne geçeceğiz. Ayrıca Trabzon'un sanayi, ticaret ve turizm faaliyetlerini artıracak proje ile bölgenin kalkınmasına katkı sunacağız."