Kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da İmamoğlu'na büyük tepki - Son Dakika

Meteoroloji , AKOM ve Valiliğin peş peşe uyarıları sonra beklenen şiddetli kar yağışı İstanbul'u vurdu. Hayatın adeta durduğu şehirde, uçak seferleri büyük oranda iptal edildi. Buzlanan yollarda çok sayıda kaza oldu. Arnavutköy'deki kazada 30 araç birbirine girdi.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Öte yandan kentte trafik durma noktasına geldi. Kimi yerlerde ise trafik tamamen durdu. Bazı vatandaşlar araçlarını yol kenarında bırakarak yola yaya devam etti. Metroyu tercih eden vatandaşlar ise istasyonlarda yoğunluk oluşturdu. Kar yağışı nedeniyle metrobüs bulmakta da güçlük çeken vatandaşlar, duraklarda yoğunluğa neden oldu.

İMAMOĞLU'NU İSTİFAYA ÇAĞIRDILAR

Kar yağışından doğan olumsuzluklardan dolayı eleştiri oklarının hedefinde ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu var. Sosyal medyada kullanıcılar İmamoğlu'nu istifaya çağırarak tepkilerini dile getirdiler.

İşte o tepkilerden bazıları: