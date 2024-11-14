Karabağ Zaferi Kepez\'de kutlandı

Politika

Kepez Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen özel bir programla Azerbaycan'ın, Karabağ Zaferi'nin 4. yıl dönümü kutlandı.

Azerbaycan'ın, Karabağ Zaferi'nin ardından ülkede ilan ettiği '8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü' dolayısıyla Kepez ilçesinde kutlama etkinliği gerçekleştirildi. Kepez Belediyesi ve Azerbaycan Halklar Dostluğu Derneği iş birliğiyle DokumaPark'ta yapılan programda, yöresel müzik ve halk dans gösterileriyle Karabağ Zaferi'nin 4. yıl dönümü kutlandı.

İki ülke arasındaki kardeşlik bağının pekiştirildiği programa Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Evrim Yalçın, Azerbaycan Halklar Dostluğu Derneği Başkanı Lale Hesenova, Türk Ocakları Antalya Şube Başkanı Abdullah Uysal, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Mevlüt Yeni ile Antalya'da yaşayan Azerbaycanlılar katıldı.

İki ülkenin milli günleri kutlandı ve anıldı

Programın açılış konuşmasını yapan Azerbaycan Halklar Dostluğu Derneği Başkanı Lale Hesenova, Azerbaycan'ın, zafer, bayrak ve anayasa gününü kutladıklarını söyleyerek, "10 Kasım ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümü. Atatürk'ü, saygıyla, rahmetle ve çok büyük hüzünle yad ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye Karabağ teşekkürü

Atatürk'ün, "Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir" sözünü hatırlatan Hesenova, sözlerini şöyle sürdürdü:

"44 gün süren Karabağ Savaşı'nda mücadele veren Azerbaycan halkımızı, Türk kardeşlerimizi tebrik etmek istiyorum. Çok heyecanlıyım. Ben bir Karabağlıyım. Duygularımı nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. 44 güren savaşta hem sahada hem masada bizimle birlik olan başta devlet yetkilerimiz olmak üzere yüce Türk milletine teşekkür ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Azerbaycan, Türkiye kardeşliği daim olsun. Bir millet, iki devletiz. Bu sloganla da her zaman yaşayacağız."

"Karabağ, Türk dünyasının zaferidir"

Daha sonra kürsüye gelen Kepez Belediye Başkan Yardımcı Evrim Yalçın da konuşmasında şunları kaydetti:

"Kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın, Karabağ Zaferi'ni kutluyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bu zafer, sadece Azerbaycan'ın zaferi değildir. Bu zafer, Türk dünyasının zaferidir. Bu zaferde, Türk milleti olarak hem sahada hem saha gerisinde aktif rol aldık. Rol almadığımız, birbirimize sahip çıkmadığımız dönemlerde ne durumlara düştüğümüzü maalesef acı tecrübelerle yaşadık. Maalesef, coğrafyamızın çeşitli noktalarında hala soydaşlarımızın, kardeşlerimizin cefa çektikleri yerler var. İnşallah bu soydaşlarımız, Türk dünyasının yeni zaferleriyle huzura kavuşurlar. Birlik ve dirliğimizin bir bütün olarak devam etmesini, bozulmamasını temenni ediyorum."

Konuşmaların ardından, Azerbaycan türküleri seslendirildi ve halk dansları gösterisi yapıldı. - ANTALYA